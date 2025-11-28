En un mundo donde las organizaciones se transforman a gran velocidad y la demanda por profesionales capaces de liderar, innovar y emprender sigue en alza, elegir una carrera profesional vinculada a negocios puede marcar una diferencia decisiva en el futuro profesional de los jóvenes. Sin embargo, aún muchas personas no tienen claro si este campo realmente encaja con sus intereses y habilidades.

Por ello, Karen Stigler, directora académica de Toulouse Lautrec, compartió cinco consejos prácticos que pueden ayudar a tomar una decisión informada.

1. Evalúa tu interés por resolver problemas y tomar decisiones: Los negocios exigen pensamiento analítico, capacidad de evaluar escenarios y plantear soluciones estratégicas. Si disfrutas analizar situaciones, comparar alternativas y elegir el mejor camino posible, este rubro puede ser ideal para ti.

2. Identifica tu afinidad por el emprendimiento y la innovación: Si constantemente piensas en nuevas ideas, mejoras de productos o formas diferentes de hacer las cosas, esta área te permitirá desarrollar habilidades para emprender y gestionar proyectos desde cero, con una visión estratégica y creativa.

3. Observa si te motiva trabajar con personas y liderar equipos: El mundo empresarial se sostiene en la colaboración. Si te sientes cómodo comunicándote, coordinando tareas y guiando a otros hacia objetivos comunes, estudiar Negocios podría potenciar tu talento natural para el liderazgo.

4. Revisa tu interés por entender cómo funcionan las empresas: Las carreras de Negocios implican comprender finanzas, marketing, gestión de personas, operaciones y más. Si te llama la atención saber cómo se organiza una empresa por dentro y cómo toma decisiones que impactan en su crecimiento, estás en el camino correcto.

5. Analiza tus metas profesionales a largo plazo: Si aspiras a ocupar posiciones directivas, gestionar áreas clave de una empresa, liderar tu propio negocio o participar en decisiones relevantes para el desarrollo de organizaciones, una carrera vinculada a los negocios te brindará las herramientas para lograrlo.