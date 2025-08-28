En un contexto donde la innovación tecnológica se expande desde los grandes centros, emerge la necesidad de una descentralización en conocimientos en computación y tecnología para potenciar el desarrollo nacional. Se requiere una descentralización para desarrollar la innovación y formación especializada. En ese contexto, Arequipa se posiciona como un referente.

Tres de las carreras más demandadas en el ecosistema global de la computación son Ciencia de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

De acuerdo con proyecciones de McKinsey, Goldman Sachs y el Foro Económico Mundial, estas áreas generarán un impacto económico de más de 13 trillones de dólares y crearán alrededor de 170 millones de empleos en el mundo hacia 2030.

En tanto, en el ámbito económico Arequipa destaca como la segunda región más industrializada del país, con un PBI departamental de S/ 31.458 millones en 2024, según el INEI y un crecimiento activo en manufactura, comercio y minería moderna. Este panorama evidencia como el desarrollo de la industria del conocimiento cobra mayor relevancia.

En ese sentido, las universidades peruanas vienen apostando por la creación de estas carreras demandadas y su descentralización. Una de ellas es la Universidad Católica San Pablo (UCSP), que está consolidando un modelo que integra innovación en computación y tecnología con valores e impacto social.

El Dr. Alonso Quintanilla, rector de la UCSP, señaló que la apuesta que están realizando por la creación de las carreras de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos constituye “un gran avance en la descentralización educativa y tecnológica del país, que posiciona a Arequipa como un referente".