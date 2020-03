La provincia de La Convención, en Cusco, enfrenta dos grandes problemas sanitarios: la epidemia del dengue y la pandemia del coronavirus. A dos semanas del estado de emergencia, el riesgo de la llegada del COVID-19 a la provincia era previsible. El último fin de semana, la Dirección de Salud Regional de Cusco confirmó el primer caso de esta enfermedad en el distrito de Santa Ana.

La provincia cusqueña hasta la fecha registra 271 casos de dengue, 211 en Santa Ana, 37 en Maranura y 23 en Echarati. Asimismo, debido a la magnitud del brote del dengue, el pasado 12 de marzo el Gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria en dichos distritos por el plazo de 90 días, debido a la alta transmisibilidad y riesgo de diseminación del virus en distritos aledaños.

Según el jefe de Inteligencia Sanitaria de la Diresa, Pablo Grajeda, se ha logrado controlar temporalmente el avance acelerado de los casos de dengue.

“En las últimas semanas los casos de dengue han disminuido. La alerta epidemiológica en la zona ha permitido controlar temporalmente la situación. Los riesgos asociados a las lluvias permiten que se formen criaderos. Existe personal que monitorea y elimina esos focos”, señaló.

Sin embargo, el director de la Red de Servicios de Salud La Convención, Alexis Pro Gil, indicó que hay preocupación debido a que las familias no están cumpliendo con la eliminación de los criaderos de zancudos debido a las medidas de aislamiento social.

En tanto, el primer caso de coronavirus registrado en Santa Ana, corresponde a una ciudadana natural de Quillabamba, que adquirió el virus en Lima. Según las investigaciones, la mujer llegó a La Convención el 16 de este mes. El día siguiente viajó a Santa Ana, y el 23 la entidad sanitaria de Quillabamba logró captarla para las pruebas de descarte y determinó su aislamiento domiciliario.

Pro Gil afirmó que la salud de la paciente es estable y que está bajo vigilancia médica en su domicilio,

“No presenta dificultad respiratoria, está estable. Se identificó a los contactos, hay un equipo que hace la vigilancia”, refirió el especialista. Asimismo, la autoridad sanitaria refirió que se viene implementando un ambiente en el hospital de Quillabamba para la atención de pacientes críticos por COVID 19. Agregó que se hará el requerimiento de camas y ventiladores para UCI.

Finalmente, Pablo Grajeda indicó que el problema del dengue y coronavirus poco a poco disminuirán si las personas toman las medidas correctas para evitar su expansión.

“El tema del dengue y el coronavirus no es problema de las instituciones, es un problema de las personas. En caso del dengue si la población no quiere que haya dengue debe tener una vivienda ordenada, limpia y saludable, que no tenga recipientes con agua estancada. En el coronavirus depende de que se tenga y se sigan los hábitos adecuados de limpieza y respetar el aislamiento social”, dijo Grajeda.

Según el reporte del Ministerio de Salud, son 25 los casos confirmados de coronavirus en la ciudad imperial.

