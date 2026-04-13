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Resumen

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En 2025, los Fondos Rotatorios entregaron 234 millones de dosis de vacunas y otros insumos, alcanzando a 85 millones de personas.
En 2025, los Fondos Rotatorios entregaron 234 millones de dosis de vacunas y otros insumos, alcanzando a 85 millones de personas.
Por Jarbas Barbosa

Recuerdo con claridad las imágenes de 2021 que recorrieron el mundo: filas interminables de personas en América Latina aguardando para vacunarse contra la COVID-19 con dosis que llegaban a cuentagotas, mientras en los países ricos las vacunas ya estaban disponibles.