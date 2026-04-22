Resumen

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Aníbal Alocén, CEO & Founder de Gomilovers.
Aníbal Alocén, CEO & Founder de Gomilovers.
Por Redacción EC

El mercado del bienestar atraviesa una transformación marcada por consumidores que buscan alternativas más simples para cuidar su salud. En este escenario, las gomitas nutracéuticas han ganado protagonismo como una opción que combina funcionalidad y facilidad de consumo, especialmente entre personas que buscan mantener hábitos saludables de manera constante.