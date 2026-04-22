El mercado del bienestar atraviesa una transformación marcada por consumidores que buscan alternativas más simples para cuidar su salud. En este escenario, las gomitas nutracéuticas han ganado protagonismo como una opción que combina funcionalidad y facilidad de consumo, especialmente entre personas que buscan mantener hábitos saludables de manera constante.

La tendencia, que ya se encuentra consolidada en mercados como Estados Unidos y Europa, empieza a posicionarse en el Perú, impulsada por un mayor interés en el autocuidado y en la incorporación de ingredientes de origen natural asociados a beneficios específicos. El formato en gomitas permite integrar estos componentes en la rutina diaria sin las barreras que suelen presentar las cápsulas o tabletas tradicionales.

En entrevista con El Comercio, Aníbal Alocén, CEO & Founder de Gomilovers, explica que el desarrollo de estos productos responde a un cambio en los hábitos de consumo y a una búsqueda de soluciones más prácticas para el bienestar cotidiano.

Aníbal Alocén, CEO & Founder de Gomilovers

¿Qué cambios en los hábitos de consumo de suplementos observó para apostar por el formato de gomitas nutracéuticas en el Perú?“

El consumidor ya no quiere tomar pastillas, quiere sentirse bien de forma natural y sostenible. En los últimos años vimos un cambio importante: los suplementos dejaron de ser algo reactivo para convertirse en parte del día a día. Hoy las personas buscan bienestar constante, no soluciones puntuales. Ahí identificamos una oportunidad clara: el problema no era solo qué tomar, sino cómo tomarlo. Las gomitas son mucho más fáciles de consumir porque no requieren agua y tienen un sabor y textura agradables.

Gomilovers.

Las gomitas funcionales ya son tendencia en Estados Unidos y Europa. ¿Qué tan preparado está el mercado peruano para adoptar este tipo de productos vinculados al autocuidado?

El Perú está listo, porque el consumidor ya cambió antes que la categoría. El consumidor peruano hoy está más informado, más abierto y mucho más enfocado en su bienestar integral. Ya no solo busca verse bien, sino sentirse bien. Lo que está pasando es que la categoría tradicional de suplementos no ha evolucionado al mismo ritmo. Por eso, cuando aparece un formato más cercano, más simple y más amigable como las gomitas, la adopción es mucho más rápida de lo esperado. No estamos creando una tendencia, estamos respondiendo a una necesidad que ya existía.

¿Cómo se definieron las combinaciones de ingredientes como maca, guaraná, aguaje o melatonina, y qué respaldo científico o médico funcional tienen estas formulaciones?

Nuestro enfoque es claro: ingredientes que la gente conoce, pero con formulaciones que realmente funcionan. Partimos de ingredientes con historia y validación, como la maca, el guaraná o el aguaje, que ya forman parte de la cultura de bienestar en la región. Sobre esa base, trabajamos con un enfoque de medicina funcional: entender cómo interactúan los ingredientes entre sí y cómo pueden potenciar sus efectos. Cocreamos las fórmulas con un médico funcional que nos permitió seleccionar tanto el tipo como las cantidades de ingredientes activos que realmente funcionan.

Uno de los atractivos del producto es su practicidad. ¿El objetivo es reemplazar los suplementos tradicionales o convertirse en una alternativa complementaria dentro de la rutina diaria de bienestar?

No buscamos reemplazar la categoría, buscamos reinventarla. Las gomitas nutracéuticas son una evolución natural. En algunos casos pueden reemplazar formatos tradicionales, pero en muchos otros funcionan como complemento dentro de una rutina de bienestar más amplia. Lo más importante es que eliminan barreras: no necesitas agua, no hay rechazo al sabor y son fáciles de incorporar al día a día. Eso hace que el consumidor no solo compre, sino que consuma de forma consistente. Y ahí es donde realmente se generan resultados. Son ideales para los niños, tendremos próximamente enfocadas para ellos.

Actualmente existe mayor preocupación por el contenido de azúcar en productos tipo gomitas. ¿Cómo han trabajado la formulación para equilibrar sabor, funcionalidad y salud?

No tiene sentido hablar de bienestar si el producto no es coherente con ese concepto. Desde el inicio tuvimos claro que el producto tenía que ser saludable en todos los niveles. Por eso trabajamos con formulaciones sin azúcar añadida y con endulzantes naturales como la stevia. El reto es lograr un balance: que el producto sea rico, pero que también sea funcional y alineado con el bienestar. Ese equilibrio es lo que realmente construye confianza en el consumidor.

¿Cuáles son los principales retos para posicionar productos nutracéuticos en el Perú y qué expectativas tienen sobre el crecimiento de esta categoría en los próximos años?

El mayor reto no es vender, es educar. Hoy todavía existe mucha confusión sobre qué es un nutracéutico y cómo se diferencia de un medicamento o un suplemento tradicional. Por eso, nuestro rol no es solo comercial, sino también educativo. Dicho eso, el potencial es enorme. Estamos en una etapa inicial, pero con todas las condiciones para crecer rápidamente: mayor conciencia de salud, acceso a información y apertura a nuevas soluciones. Nuestra visión es clara: liderar esa transformación y convertirnos en la marca que redefina cómo las personas entienden y consumen bienestar en el Perú.

GOMI CYBER

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