Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja: Casa Ronald McDonald Perú celebra primer aniversario de funcionamiento

En sus primeros 365 días de funcionamiento en la sede del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) del Ministerio de Salud, la Casa Ronald McDonald Niño San Borja albergó a 984 cuidadores (padres, madres o abuelos) provenientes de diferentes regiones del país, brindándoles apoyo y esperanza mientras sus hijos enfrentan enfermedades complejas y reciben el tratamiento médico necesario para recuperar su salud y regresar a casa.

En febrero del 2025, la Casa Ronald McDonald de Perú inauguró en el octavo piso del INSNSB, la primera casa intrahospitalaria en el país, un ambiente moderno y cómodo que brinda mayor tranquilidad a las decenas de madres y/o cuidadores de pacientes pediátricos internados que luchan por recuperarse en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En la ceremonia de aniversario, la directora general del INSNSB, Dra. Zulema Tomas Gonzales, destacó además que la Casa Ronald ha sido un hogar lejos del hogar para más de 984 familias de todo el país, brindándoles alojamiento, alimentación y, sobre todo, apoyo emocional durante el tratamiento de sus hijos, además de la Sala Familiar espacio complementario de contención dentro del hospital.

Este ambiente ha sido posible gracias a la generosidad de donantes y voluntarios, personas con un gran compromiso que han brindado un lugar de encuentro, fortaleza y esperanza para quienes más lo necesitan. Asimismo ha sido fundamental el impulso de diversas iniciativas del sector privado, entre ellas, la campaña Gran Día, promovida anualmente por Arcos Dorado Perú, en apoyo a la misión de la Casa Ronald MacDonald.

“Agradezco infinitamente a todos los que han hecho posible este proyecto y a nombre del INSNSB renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano para brindar apoyo y esperanza a las familias que lo necesitan”, agregó la Dra. Tomas Gonzales.

Por su parte, el ministro de Salud, Dr. Luis Quiroz, señaló que este primer año ha sido un reto, pero también una gran oportunidad para demostrar que el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos y hacer la diferencia en la vida de las familias que más lo necesitan. Asimismo, destacó que el INSNSB es el único hospital del Perú diseñado especialmente para albergar y brindar apoyo integral a madres que enfrentan complejos tratamientos médicos con sus hijos.

El ministro recordó, además, que el INSNSB recibe en más de un 70 % a pacientes de provincia, referidos de diferentes hospitales del país por enfermedades complejas que requieren intervención quirúrgica y de trasplante, por lo cual llevan un tratamiento de larga estancia y requieren venir a Lima durante varios meses y hasta años, como son los pacientes con diagnostico de cáncer.

En su intervención, el presidente de la Junta Directiva de la Casa Ronald McDonald de Perú, Nicolás Vassallo, expresó su beneplácito por el primer año de funcionamiento de esta infraestructura hospitalaria y por la inauguración de la Sala Familiar Niño San Borja, en beneficio de familias que enfrentan grandes desafíos, y que merecen un lugar cálido y un entorno seguro que promueva la unión, el alivio y la esperanza en momentos de incertidumbre.

El directivo informó que esta es la tercera Casa Ronald McDonald en el Perú, la primera para pacientes pediátricos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, fundada en el 2014. La segunda Casa Ronald McDonald ConJuntos, fundada en el 2017 ubicada en Surco, para pacientes que vienen desde el interior del país a recibir atención ambulatoria en el INSNSB.

Sala Familiar Niño San Borja

En este marco, la Casa Ronald también inauguró el quinto programa en Perú, la Sala Familiar Niño San Borja, ubicada en el primer nivel del INSNSB, un espacio moderno diseñado para que las familias disfruten de un espacio de descanso acogedor mientras esperan por una cita médica, y donde los pequeños pueden realizar actividades recreativas, con lo cual se espera beneficiar a 10 mil familias cada año.

La Sala se ubica muy cerca a los consultorios externos y es un lugar donde padres e hijos podrán compartir momentos felices, pasar tiempo de calidad y recibir apoyo psicológico.

El ministro de Salud, Dr. Luis Quiroz, la directora del INSNSB, Dra. Zulema Tomas y el presidente de la Junta Directiva de la Casa Ronald McDonald de Perú, Nicolás Vassallo, cortaron la cinta como símbolo del nuevo inicio de este programa