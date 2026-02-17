La Salud que Queremos: lanzan segunda edición de concurso que busca financiar proyectos innovadores

Resumen

El sistema de salud enfrenta desafíos distintos pero igualmente relevantes. (Archivo EC)
En el Perú, avanzar hacia un acceso más oportuno y equitativo a los servicios de salud es un desafío que requiere articulación y acción conjunta. En ese camino, Roche Farma Perú presenta la segunda edición de La Salud que Queremos, una concurso que busca identificar, fortalecer y financiar proyectos innovadores capaces de generar un impacto positivo y sostenible en la vida de los pacientes y sus familias, promoviendo un sistema de salud más inclusivo, humano y centrado en las personas.

