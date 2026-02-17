La Salud que Queremos: lanzan segunda edición de concurso que busca financiar proyectos innovadores

En el Perú, avanzar hacia un acceso más oportuno y equitativo a los servicios de salud es un desafío que requiere articulación y acción conjunta. En ese camino, Roche Farma Perú presenta la segunda edición de La Salud que Queremos, una concurso que busca identificar, fortalecer y financiar proyectos innovadores capaces de generar un impacto positivo y sostenible en la vida de los pacientes y sus familias, promoviendo un sistema de salud más inclusivo, humano y centrado en las personas.

El sistema de salud enfrenta desafíos distintos pero igualmente relevantes. En el caso del cáncer, se proyecta que la incidencia aumentará en más de 15% hacia 2030, impulsada principalmente por el envejecimiento poblacional y la necesidad de fortalecer el diagnóstico temprano. Por otro lado, más de 2 millones de peruanos viven con alguna enfermedad rara o huérfana, muchas de ellas de evolución crónica o progresiva, que requieren atención especializada y acompañamiento continuo. Ambos escenarios evidencian la importancia de impulsar soluciones que mejoren el acceso oportuno y la calidad de vida de los pacientes.

En respuesta a este escenario, La Salud que Queremos 2026, impulsado por Roche Farma Perú, seleccionará hasta cinco proyectos con impacto medible en el acceso y la atención centrada en el paciente. Las iniciativas ganadoras recibirán capital semilla y acompañamiento estratégico, incluyendo mentorías técnicas especializadas, con el objetivo de potenciar su implementación y contribuir activamente a cerrar brechas en salud en el país.

“Para que más personas accedan a diagnóstico y tratamiento a tiempo, es fundamental impulsar soluciones articuladas que fortalezcan el sistema de atención. Con La Salud que Queremos, buscamos apoyar proyectos que ayuden a cerrar esas brechas en la práctica: iniciativas que acerquen los servicios de salud a más regiones, que conecten mejor a los distintos actores del ecosistema y que pongan al paciente en el centro de las decisiones. La idea es impulsar soluciones reales, que puedan crecer, replicarse y generar un impacto concreto en la vida de las personas”, mencionó María Julia Caffaro, gerente general de Roche Farma Perú.

En el país, las brechas en acceso a la salud siguen marcando la diferencia entre llegar a tiempo o demasiado tarde y La Salud que Queremos 2026 se plantea como una oportunidad para convertir ideas en soluciones concretas. A través de este concurso, Roche Farma Perú convoca a organizaciones, universidades y actores del ecosistema de salud a sumar esfuerzos para impulsar proyectos innovadores, sostenibles y centrados en las personas, que contribuyan a crear un sistema de salud más oportuno, equitativo y cercano a las necesidades reales de los pacientes en el país; asimismo, esta iniciativa da continuidad a su compromiso de transparentar los procesos de donación y abrirlos para que más organizaciones tengan la oportunidad de participar en igualdad de condiciones.

El proceso de postulación contempla una etapa de preinscripción y el envío de una ficha técnica del proyecto, junto con un video explicativo de máximo cuatro minutos. La fecha límite de postulación es el 29 de marzo de 2026. Las organizaciones interesadas pueden revisar las bases completas y postular a través del siguiente enlace: https://cutt.ly/postula