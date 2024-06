El cantante peruano Esaud Suárez, conocido por haber formado parte de importantes agrupaciones como Caribeños de Guadalupe y Papilón, denunció que es víctima de amenazas por parte de delincuentes que le exigen el pago de una fuerte cantidad de dinero para no atentar contra su integridad y la de sus hijas.

En diálogo con América Noticias, desde la ciudad de Iquitos, Suárez, quien es conocido como ‘El príncipe de la cumbia’, detalló que los hampones lo amenazan a través de mensajes y le piden pagar S/ 30 mil.

“Cuando salgas a la calle te meto tu plomazo. Ya sabes, ya. Más vale que pagues la plata”, se lee en una de las amenazas que recibió el artista peruano.

Esaud Suárez, quien ya denunció el hecho ante las autoridades, indicó que las amenazas provienen del norte del país, específicamente, desde la ciudad de Trujillo.

“Creo que es mejor mantenerse callado, hablar con esa gente no, es dar mucha explicación. La Policía está trabajando. Tengo que estar por todo el Perú, tengo mis trabajos, contratos. Emocionalmente no estoy bien, no puedo dormir, estoy preocupado”, dijo Esaud Suárez a América Noticias.

El intérprete dijo que la Policía le brinda las garantías de seguridad, como resguardo en los exteriores de su hogar y custodia personal.

Asesinan a cantante en Lima

El pasado martes, 12 de junio, el cantante Jaime Carmona fue asesinado por sicarios mientras realizaba una presentación en un local del distrito limeño de Independencia.

El hecho causó gran conmoción debido a que el artista transmitía su presentación en vivo a través de sus redes sociales.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo