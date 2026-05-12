Resumen

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Esta herramienta fortalecerá la vigilancia atmosférica y los sistemas de alerta temprana. Foto: Gob.pe
Esta herramienta fortalecerá la vigilancia atmosférica y los sistemas de alerta temprana. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio inició en Piura, la marcha blanca del primer radar meteorológico del país que permitirá fortalecer el sistema de alerta temprana y la vigilancia de fenómenos atmosféricos extremos en la parte norte del Perú.

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