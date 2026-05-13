Un sismo se registró la mañana de hoy, miércoles 13 de mayo. La magnitud fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 92 kilómetros y 28 kilómetros al suroeste de Ayabaca, en la región Piura.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:10 a. m. y alcanzó una intensidad de grado IV.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0272

Fecha y Hora Local: 13/05/2026 09:10:28

Magnitud: 4.0

Profundidad: 92km

Latitud: -4.79

Longitud: -79.92

Referencia: 28 km al SO de Ayabaca, Ayabaca - Piurahttps://t.co/izVuMTgfpL — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 13, 2026

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

Y para las mascotas:

Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir. Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua. Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua. Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.