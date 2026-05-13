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Sismo de magnitud 4.0 se sintió este miércoles 13 de mayo en Ayabaca, región Piura. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 4.0 se sintió este miércoles 13 de mayo en Ayabaca, región Piura. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo se registró la mañana de hoy, miércoles 13 de mayo. La magnitud fue de 4.0 y tuvo una profundidad de 92 kilómetros y 28 kilómetros al suroeste de Ayabaca, en la región Piura.

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