El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, se dirigió al virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y dijo que el burgomaestre de la capital está obligado a trabajar con el Poder Ejecutivo.

“El virtual alcalde debería asesorarse un poco mejor porque la ley de municipalidades dice el Alcalde de Lima tiene funciones especificas y compartidas con el gobernó nacional. No es que él quiera o no trabajar o no con el poder ejecutivo el alcalde está obligado a trabajar con el Poder Ejecutivo para poder dar soluciones”, refirió a los medios desde el Congreso.

“Se trata de que es lo que dice la ley, la ley que regula lo que es la seguridad. Creo que más bien ya la campaña acabó habría que decirle a López Aliaga que por parte del presidente hay buena voluntad para dialogar sobre lo que necesita la capital”, añadió.

“Todos queremos que lima sea potencia mundial, el ha dicho que Lima será potencia mundial, la única manera de que Lima sea potencia mundial es trabajando con el Poder Ejecutivo”, expresó.

Sus declaraciones se dan luego de que López Aliaga, quien encabeza el conteo de la ONPE al 100% de actas procesadas, rechazara reunirse con el mandatario Pedro Castillo. Además, ha pedido la renuncia del jefe de Estado.