Se agudiza crisis en Fuerza Popular por disputas internas

En diversas entrevistas televisivas, Keiko Fujimori anunció que su bancada se enfocaría más en “la parte proactiva”. Sin embargo, Fuerza Popular aún no puede aplicarlo en casa propia. Apenas se inició la semana, se conoció el pedido de licencia temporal del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y que las tres voceras de la bancada pusieron sus cargos a disposición.

Si bien Daniel Salaverry no ha declarado sobre su decisión, en su oficio señala: “[Busco] mantener la imparcialidad que ha primado en cada una de mis decisiones como presidente del Congreso”. En la bancada consideran que su decisión tiene que ver con la publicación de las conversaciones de Telegram, del grupo llamado La Botica, donde figura Salaverry, así como con la resolución de mañana sobre el pedido de prisión preventiva para la lideresa Keiko Fujimori.

—Todo sigue igual—

Fuentes del entorno de Daniel Salaverry explicaron que el pedido de licencia también se debe a que no se produjo la reorganización en la cúpula de la bancada, que solicitó internamente con el respaldo de 30 de sus colegas.

En la última reunión de bancada, el sábado pasado, unos 15 legisladores criticaron el trabajo de la vocería y pidieron la reorganización. Cecilia Chacón, por ejemplo, reclamó por la presencia de ‘pulpines’ en el equipo de asesores. Úrsula Letona, la vocera principal, respondió que los cambios que propuso para “mejorar el nivel técnico” de asesoría no fueron aceptados en su gestión.

Ayer, en declaraciones a la prensa, Letona repitió su queja.

Sin embargo, en la bancada indicaron que los cambios de Letona empezaron con la salida de los asesores César Aliaga y Víctor Medina. El primero fue reemplazado por Carmen Vegas (candidata a regidora por Lima en la lista de Diethell Columbus) y el segundo por Walter Jibaja [ver nota vinculada]. Letona dijo a este Diario que ella solo puso a Vegas, pues a Jibaja lo pidieron varios colegas de su bancada. Estos cambios tampoco fueron del agrado de Daniel Salaverry. A César Aliaga lo destacó a la Dirección General Parlamentaria y a Víctor Medina lo sumó a su equipo de comunicaciones. En el entorno de Salaverry recordaron que la salida de Jibaja fue la primera medida en su gestión al frente del Congreso. Esto habría llevado a Salaverry a pensar que son escasos los escenarios de real cambio en la bancada.

En la reunión del sábado, unos pocos congresistas como Milagros Takayama, Carlos Tubino, Tamar Arimborgo y Miguel Torres, respaldaron el trabajo de las voceras Úrsula Letona, Alejandra Aramayo y Karina Beteta. Pese a ello, las tres legisladoras pusieron sus cargos a disposición, a lo que se sumó Torres en su condición de subsecretario general.

La decisión sobre la permanencia de estos se postergó hasta la próxima semana, y solo acordaron bajar el tono confrontacional, empezando por no apoyar la censura contra el primer ministro César Villanueva.

—Reunión en Palacio—

Este Diario reveló ayer que cinco congresistas de Fuerza Popular (Milagros Salazar, Juan Carlos Gonzales, Modesto Figueroa, Wilmer Aguilar y Miguel Castro) se reunieron el pasado martes con el presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno. El vocero oficialista Gilbert Violeta detalló que fue Castro quien lo contactó el mismo martes en la mañana.

Si bien Castro aseguró que solo propusieron una agenda de desarrollo, las voceras de su bancada mostraron malestar. “No somos congresistas volantes, funcionamos en una institucionalidad partidaria, porque sino el presidente va a tener que hacerse una agenda bien grande para escuchar a uno por uno”, afirmó Aramayo.

—Las implicancias de la licencia temporal de Salaverry—

¿La medida de Salaverry afecta su cargo como titular del Congreso?

El ex oficial mayor José Cevasco explicó que una licencia temporal no significa que esté renunciando a la bancada, por lo cual no tiene implicancia alguna sobre el cargo que desempeña.

¿Qué pasaría si renuncia a la bancada por la que fue elegido?

Cevasco sostiene que no existe regulación de causal en el reglamento del Congreso sobre la salida de un presidente por dejar su bancada. La única vía para salir del cargo es la moción de censura.

¿Existen antecedentes de presidentes que pidieron licencia?

El especialista parlamentario recordó que Ántero Flores-Aráoz lo hizo, pero como un gesto político. En su discurso inaugural, entregó su carné de militante del Partido Popular Cristiano.