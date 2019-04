César Hinostroza abandonó centro penitenciario de España | VIDEO

Luego de seis meses, el ex juez supremo César Hinostroza dejó el Centro Penitenciario Madrid V, después de que la Audiencia Nacional de España le otorgara libertad provisional.

"Lo único que siempre he pedido es que se haga un proceso justo", se limitó a decir el ex juez supremo al dejar la prisión de Madrid y subirse a un vehículo, donde estaban su esposa y su hijo.

Al respecto, el abogado de César Hinostroza, Guillermo Ruiz Blau, manifestó que Hinostroza Pariachi "realmente estaba contento" y dijo "esperar que pueda disfrutar y emplear su libertad en defenderse correctamente".

"He recibido la noticia con una tremenda alegría, hacía tiempo que no me emocionaba al recibir una resolución judicial y hoy he de confesar que me he emocionado mucho", expresó el abogado en diálogo con Canal N.

Reiteró que César Hinostroza "nunca se ha fugado" y que el juicio político y público ha llegado a la sentencia en el Perú. También reveló que fue amenazado, vía correo electrónico, por un ciudadano peruano.

"Es la primera vez en mi vida que recibo un correo amenazante de un ciudadano peruano por ejercer la defensa de este señor. De verdad que deben intentar hacer un esfuerzo por abrir la mente y ofrecerle un juicio justo, porque la perspectiva desde el exterior es no se le puede garantizar un juicio justo visto el papel del poder político", aseveró.

Como se recuerda, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la libertad provisional de Hinostroza Pariachi en contra del criterio del fiscal, una decisión que no se pronuncia sobre el fondo del asunto de la extradición.

La Audiencia le impone una serie de medidas cautelares como la fijación de domicilio en España, la prohibición de salir del territorio español (retirada del pasaporte incluida) y la obligación de comparecer ante el tribunal dos veces por semana y ante ese mismo órgano o el juzgado o comisaría más próximo a su domicilio el primer y tercer lunes de cada mes.

Considera la sección primera de la Audiencia Nacional, la misma que decidirá sobre su entrega, que el riesgo de fuga de César Hinostroza ha disminuido atendiendo a sus manifestaciones en la vista de extradición y a la situación en la que se encuentra en España.