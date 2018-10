César Hinostroza fugó con ayuda a través de puesto fronterizo

Por Rodrigo Cruz / Rocío La Rosa

Poco a poco se conocen más detalles sobre la fuga del destituido juez supremo César Hinostroza. Ayer este Diario supo que él ingresó a la ciudad fronteriza de Huaquillas, en Ecuador, el pasado 7 de octubre a las 4 de la madrugada. Esto luego de presentar su pasaporte que minutos antes había sido revisado por las autoridades migratorias del Perú. Así lo confirmó Alexis Eskandani, subsecretario de Migración del vecino país.

Según indicó Eskandani, ello ocurrió en el módulo binacional instalado en esa localidad, como se apreciaría horas después en un video difundido por la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La autoridad ecuatoriana dijo que Hinostroza estuvo menos de 24 horas en su país, y que el mismo día 7 salió por el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo a las 16 horas con destino a París. Hizo escala en Ámsterdam.

Minutos después de que este Diario publicara esta información, Migraciones del Perú emitió un comunicado en el que informaba que Hinostroza “simuló su control migratorio de salida del Perú en la ciudad ecuatoriana de Huaquillas”.

Indicaron además que esto habría sido posible con la presunta complicidad de la inspectora migratoria Yhenifferd Bustamante Moretti. Según aseguraron a este Diario, en el video se apreciaría que la trabajadora no ingresó el número de pasaporte, pues de haberlo hecho habría aparecido una alerta en su pantalla, teniendo en cuenta que existía un impedimento de salida del país.

Por la noche, el primer ministro César Villanueva explicó en el Congreso que la policía tenía ubicada a dicha funcionaria y estaba a la espera de que el Ministerio Público disponga su detención.

Se informó que la funcionaria fue inmediatamente separada de sus funciones.

En la noche, el Ministerio Público informó que se abrió investigación preliminar a Bustamante Moretti por los presuntos delitos de encubrimiento de personas y omisión de actos funcionales

—Espera expulsión—

El presidente Martín Vizcarra expresó ayer su malestar por la fuga del destituido juez, a quien llamó “delincuente”.

Incluso, el mandatario dijo que su lectura era que se esperó a que esté fuera del país “para recién dictar la orden captura correspondiente”. También exigió que asuman su responsabilidad quienes lo “blindaron” y “dejaron de actuar por varias semanas”.

Subrayó que había decidido aceptar la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina, “porque hay una responsabilidad que se debe asumir”.

También se mostró seguro de que un país democrático como España no protegerá a Hinostroza, quien “está requerido” por la justicia peruana. Esto en alusión a una posible expulsión.

Más temprano, el primer ministro César Villanueva había dicho que el Perú buscaba esa salida, pues el otro camino sería el pedido de extradición.

Sin embargo, agregó que en este momento el Gobierno no contemplaba esa posibilidad porque es un mecanismo más complejo.

Villanueva indicó que con la orden de captura nacional e internacional, emitida ayer por el Poder Judicial, el Gobierno del Perú tiene un elemento para solicitar la expulsión. Ayer también se activó la alerta roja de Interpol por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.

—Hinostroza pidió asilo—

La agencia Efe informó ayer que César Hinostroza había solicitado asilo en España, citando fuentes del Ministerio del Interior español.

Este pedido se presentó, según se informó, a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Madrid, y mientras no se resuelva, no podría ser expulsado. En la embajada española en Lima no se brindó información sobre cuánto podría demorar que se resuelva la solicitud.

El director general de Asuntos Consulares, César Bustamante, viajó a España para hacer las coordinaciones respectivas, junto a dos agentes de Interpol.

Consultadas por este Diario fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y cooperación del país europeo informaron que estaban en contacto permanente con las autoridades peruanas sobre este caso, “en el espíritu de cooperación que caracteriza nuestras excelentes relaciones bilaterales”.

Sobre el pedido de asilo, respondieron que la legislación española impide a su Gobierno facilitar información al respecto.