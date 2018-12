César Villanueva: “Hay un divorcio, no solo con un partido sino con todos”

Luego de una inesperada renuncia ministerial y un revés en el Congreso con participación de la bancada oficialista, el primer ministro César Villanueva declara que el gobierno no piensa en más cambios en el Gabinete. También habla sobre sus expectativas del referéndum y evita pronunciarse sobre las declaraciones del nuevo presidente del Poder Judicial.

—¿Cuáles fueron las razones que expuso el ministro de Trabajo en su renuncia?

No sé el tenor de su renuncia, porque la ha hecho cuando he estado en Iquitos. En principio, no hay un tema conflictivo por la reforma [laboral]. Es verdad que en una reforma laboral hay muchos puntos de vista, es natural, es un tema que está hace décadas en discusión. No es una sorpresa que pueda haber algunas diferencias de opiniones, pero eso no implica una división sobre la política que el presidente Vizcarra está trazando, la política de competitividad y productividad.

Obviamente, tenemos que hacer reformas en el país y una de ellas es la reforma laboral. Esta reforma no es para quitarles derechos a los que ya los tienen ganados, sino para que tengan derechos los que hoy no tienen nada, que son el 70% de trabajadores informales.

—¿El ministro les había anunciado que discrepaba con la reforma laboral anunciada por el presidente en CADE?

No. Después de que el presidente hizo el anuncio en CADE, no hemos conversado. No ha habido un tiempo para conversar sobre este tema. El presidente lo ha anunciado. Yo ya me he reunido con las centrales sindicales y vamos a hacer reuniones con trabajadores y empresarios, y con el Consejo Nacional [de la Competitividad]. Lo que queremos es una cosa consensuada.

—¿Ustedes no pensaban imponer una política?

No, no.

—Da la impresión de que se le quiso imponer algo al ministro y por eso se está yendo.

No, no hay ninguna imposición. Acuérdate que nosotros tenemos una política, encabezada por el presidente, de diálogo. Hasta tenemos exceso de diálogo.

—¿Le ha generado algún tipo de malestar este chat que se difundió en un semanario donde el ministro le dice a un periodista que va a renunciar?

Por supuesto que sí, no lo puedo negar, porque estas cosas se conversan internamente. Yo creo que no ha sido el mecanismo adecuado, pero respetaremos su decisión.

— ¿El ministro no les había transmitido ningún malestar internamente?

Internamente no sabíamos de su intención de renunciar.

—¿Con qué estaba en desacuerdo puntualmente Christian Sánchez?

Él piensa que se van a afectar los derechos de los trabajadores, con esta política de competitividad, de manera global. Y no es así, porque lo que queremos es que los trabajadores nos den su parecer. Iremos ajustando. Lo que queremos es un punto de equilibrio donde haya más inversión en el país y se genere más trabajo, pero vamos avanzando progresivamente a eliminar poco a poco el tema de la informalidad.

—¿Ya tienen algunos nombres para reemplazar al señor Sánchez?

Siempre estamos viendo nombres, pero todavía no tomamos una decisión. Tenemos que trabajar bien eso con el presidente. En estos días vamos a verlo. Este domingo es el referéndum y cada uno tiene que ir a votar a su región.

—¿En el caso de la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena ya tienen alguna persona que podría reemplazarla?

Estamos evaluando currículos, pero no tenemos un nombre definido.

—Había trascendido que iba a haber cambios en el Gabinete en diciembre.

No tenemos previsto eso. Por ahora la prioridad es cubrir las dos plazas de ministros, Cultura y Trabajo.

—¿Usted se va a mantener en el cargo?

Eso hay que preguntarle al presidente. Estos cargos siempre están puestos a su disposición.

—Hay un tema que ha generado mucha polémica, la ley que se aprobó en el Congreso de financiamiento ilegal de partidos. El presidente fue muy tajante en decir que la va a observar. ¿Ustedes ven una ley con nombre propio?

Nosotros lo que vemos es una ley que se adelanta a una propuesta de reforma que se debe decidir mañana [hoy] en la opinión de la población. Porque eso está como una de las reformas. Entonces, ¿qué les ha costado esperar esta reforma para después ver el tema de la ley? Aquí lo que se ha hecho es acelerar la dación de una ley que va en el camino contrario a poner las normas que nos ayuden a eliminar la corrupción. [Esta ley] lo flexibiliza más bien. El presidente ha sido muy claro en que la vamos a observar.

—¿Les sorprendió que legisladores de la bancada de Peruanos por el Kambio apoyaran esta norma?

Sí, eso sí nos ha sorprendido. No podemos decir que no. Estamos yendo en una dirección en la que todos tenemos que poner el esfuerzo, pero cuando sale una norma de esa naturaleza que flexibiliza los castigos a la corrupción, nos preocupa y nos incomoda.



—¿A eso se refería usted cuando dijo en San Marcos que ustedes seguían adelante con el tema del referéndum sin bancada y sin apoyo?

Así es. Eso es lo central. Nosotros luchamos, creamos las condiciones para que se dé un referéndum, para que justamente la población y todas las instituciones empecemos a mejorar con estas reformas. No quiere decir, como dicen sarcásticamente, que ‘el referéndum no va a cambiar nada’.

Nosotros lo que estamos haciendo con este referéndum es simplemente acercar a la gente a empezar a opinar sobre las políticas que hay que seguir en este país. Ahora hay un divorcio, no solamente con un partido, sino con todos.

—¿Qué les diría a las personas que son escépticas, que dicen: “Después del referéndum qué, eso no va a solucionar los grandes problemas del país”?

Por supuesto que el referéndum como tal no los va a solucionar. Lo que va a solucionar es la confianza que la población va teniendo en que se va a luchar contra la corrupción, en que se va a trabajar fuertemente para tener una reforma política progresiva.

—Se ha elegido al nuevo presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, y ha sorprendido que declare que él no ve nada irregular en los audios que se difundieron de las conversaciones entre el señor Chávarry y el señor Hinostroza.

Yo sinceramente no lo he escuchado, no sé en qué contexto lo ha dicho.

—Dice que no ve nada irregular.

No puedo opinar porque no lo he escuchado.