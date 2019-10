El abogado Gonzalo Ortiz de Zeballos Olaechea fue elegido hoy por el Congreso de la República como miembro del Tribunal Constitucional (TC).

La votación para designarlo se realizó pese a la cuestión de confianza que el primer ministro Salvador del Solar planteó ante el pleno debido a la elección de magistrados del TC. En el Parlamento debe elegirse a los reemplazantes de los seis miembros del órgano constitucional cuyos períodos en el cargo culminaron en junio pasado.

Ortiz de Zeballos –quien es primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea– fue el primer nombre que se votó de la lista de 9 candidatos al TC (sin contar a los otros dos abogados que eran parte de la nómina y que declinaron participar en el proceso). En su caso, hubo 87 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.

El abogado fue propuesto como candidato al Tribunal Constitucional por el congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).

De acuerdo al informe de la comisión especial del Parlamento que seleccionó a los postulantes al TC, Ortiz de Zevallos es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y especialista en derecho bancario, financiero y de seguros.

Asimismo, entre el 2004 y el 2007 fue vicepresidente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y entre el 2006 y 2008 fue miembro del consejo consultivo del ministro de la Producción, cuando Rafael Rey era titular del sector.

Además, desde el 2016 es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Antes ha sido socio del estudio Echecopar (2006-2009), de la firma Ernst & Young (2002-2005).

En una carta que envió a la emisora RPP, señaló que fue propuesto para magistrado del TC por el congresista García Belaunde.

“Mi primo, el congresista Pedro Olaechea, integrante de otra bancada del Congreso, la bancada de Acción Republicana, ha propuesto a dos distinguidos candidatos que son distintos y ajenos a mí”, mencionó.

“No existe incompatibilidad alguna por el hecho de que un primo mío, el congresista Pedro Olaechea, sea presidente del Congreso y que, en su caso, yo fuera elegido por dos tercios de los señores congresistas para ser magistrado del Tribunal Constitucional, si así lo considerasen conveniente”, agregó.

También afirmó que García Belaunde “decidió proponer mi candidatura al Congreso de la República, para mi posible elección como magistrado del Tribunal Constitucional, con varios meses de antelación a la fecha en que el congresista Olaechea fue postulado como candidato a la Presidencia del Congreso de la República”.

Este Diario intentó comunicarse telefónicamente con el abogado Ortiz de Zevallos, pero no respondió nuestras llamadas.

En una conversación que este Diario tuvo con García Belaunde el 18 de setiembre, día que se presentó el informe de selección de candidatos a magistrados del TC, el congresista dijo: “Yo los he mencionado, no he hecho ninguna propuesta”. Lo dijo en referencia a los abogados que sugirió: Ortiz de Zevallos, Manuel Sánchez Palacios (quien en el pleno no logró los votos necesarios para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional) y Hugo Sivina (el exjuez supremo al final no estuvo en la lista de 11 candidatos del documento de la comisión especial sobre el TC).