Conforme a los criterios de Saber más

Durante el debate de la Comisión Permanente, en el que se discutieron los plazos a otorgar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se filtró un audio en el que se escuchó al congresista de Acción Popular Edwin Martínez interceder por su hijo durante un operativo de tránsito de la Policía Nacional.

Mientras la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) participaba en la sesión, se oyó al mismo tiempo la conversación del congresista.

“Pásamelo, pásamelo. Pero al comisario avísale, a quien esté, pásamelo a quien esté”, se le escucha decir al congresista.

“Estimado amigo, qué tal, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Estimado amigo, le habla Edwin Martínez, congresista de la República. Un favor, el conductor es hijo mío. Entonces, no sé qué irregularidad habrá con su licencia, pero él se está regresando a la región...”, se oyó antes de que se interrumpiera el audio.

Tras la difusión de dicha grabación, el parlamentario negó que hubiera intentado presionar para favorecer a su hijo.

“Si yo hubiese querido usar el cargo, como dicen, no tendría por qué pedir por favor. Y si tuviese que defender a mis hijos, lo haría. Y si cometí un error por defender a mis hijos, lo volvería a cometer”, expresó el congresista Martínez en RPP.

En comunicación con El Comercio, la congresista Karol Paredes, presidenta de la comisión de Ética, aseguró que vienen evaluando el caso de Martínez, y recogiendo audios y videos “para tomar la mejor decisión”.

Implicancias

Para el abogado penalista Andy Carrión, las grabaciones que fueron filtradas durante la sesión parlamentaria ameritan una investigación por parte del Ministerio Público. Agregó que el caso podría tratarse como presunto tráfico de influencias.

“Las conversaciones sostenidas tienen que enmarcarse dentro del artículo 400 que regula el delito de tráfico de influencias, cuando se trata de un funcionario público tiene una pena que puede ir de los 4 a los 8 años”, dijo.

Carrión apuntó que “debería investigarse como mínimo este hecho porque los estándares de la Corte Suprema señalados para abrir investigación se enmarcan dentro de la sospecha inicial simple, la mención que hace el congresista para el favorecimiento de su hijo es evidente que es un indicio muy fuerte, al menos, para abrir investigación, eso en el ámbito penal, sujeto a que podría dentro de la comisión de Ética generarse una investigación al propio congresista”.

En tanto, el abogado penalista Carlos Caro consideró que el caso debería verse en la comisión de Ética.

“Más lo trataría por el tema ético, hablar de delito acá no ha habido presión al policía, más lo trataría como una posible sanción ética porque está haciendo uso de la posición del congresista frente al comisario para un asunto privado, lo que no puede hacer

él es presentarse como congresista para tratar un tema particular, está haciendo una suerte de abuso de poder por el solo hecho de identificarse”, señaló.

Caro agregó que “para establecer como delito faltaría conocer qué más hay en el audio, si se hubiera concretado hubiera sido patrocinio ilegal, ese es el delito que se le podría imputar, pero falta un poco más de información”.