El congresista de Renovación Popular, José Cueto, brindó su opinión sobre el informe final que emitió este miércoles, 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las manifestaciones sociales contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, ocurridas entre los meses de diciembre de 2022 y febrero de 2023.

“Hay un sesgo que nosotros nunca hemos aceptado para los temas de las lamentables muertes que ha habido. Esa parte nunca me ha dejado satisfecho. No me agrada, yendo al informe, que todavía no he podido leer, hay algunos aspectos genéricos que todos compartimos y que se tienen que investigar con imparcialidad, eso creo que todos lo comparten”, indicó el legislador en diálogo con Canal N.

El informe final de la CIDH concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno. En el documento, la CIDH afirmó que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, “se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” contra los manifestantes.

Al respecto, el congresista Cueto consideró que el informe está “sesgado”, pues no mencionaría que dentro de las protestas sociales “hubo gente metida para generar actos de violencia, como la toma de aeropuertos”.

“Ahí no dicen nada (…) está sesgado el informe que van a tratar de hacerlo vinculante y espero que el Gobierno no lo haga vinculante, (sino) orientado al maltrato hacia las fuerzas del orden que no han hecho otra cosa que tratar de contener esta horda de violencia en la zona sur. Ni comparto para nada este tipo de inclinación que tiene esta institución”, finalizó.