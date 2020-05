El congresista José Vega, vocero de la bancada de Unión por el Perú (UPP), informó que su bancada evalúa presentar una denuncia constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, por la situación que se atraviesa en los penales en medio de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“Estamos pidiendo que este señor debe renunciar y nosotros vamos a hacer una denuncia constitucional por la vida, por la salud de las personas [en los penales]”, afirmó este domingo en RPP.

Como se recuerda, las bancadas de Acción Popular, Podemos Perú y Unión por el Perú solicitaron que el titular de Justicia y el jefe del INPE, Gerson Villar den un paso al costado, tras la muerte de nueve reos durante un motín en el penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho.

Los presos tomaron las instalaciones del centro penitenciario para exigir que el Estado adopte medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Al respecto, el legislador señaló que está coordinando con tres bancadas disconformes con la gestión de Castañeda en el sector.

“Estamos coordinando con tres bancadas y hay, de alguna manera, malestares afines en estas tres bancadas por todos los resultados. No podemos consentir que un ministro permanezca un día más cuando ha demostrado que está jalado en gestión, no es un hombre eficiente, un buen gestor, teniendo recursos”, dijo.

Asimismo, señaló que no buscan entorpecer las acciones del gobierno, pero -consideró- se necesitan “personas eficientes, calificadas”, que no “afecten” al país.

El último miércoles, Castañeda afirmó que está trabajando con todo su equipo para minimizar le impacto del coronavirus en los penales. Asimismo, refirió que el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar, está dando su máximo esfuerzo.

“Yo nunca he trabajado en el sector privado, siempre me he dedicado a labor pública, mi cargo está a disposición del presidente de la República en cualquier momento, cuando él lo considere”, dijo en RPP.

Finalmente, José Vega se refirió a la situación que atraviesa Antauro Humala, quien se encuentra recluido en el Penal de Piedras Gordas II, en Ancón, por en ‘Andahuaylazo’ del 2005 y recientemente fue diagnosticado con coronavirus.

“Hasta antes de ayer que pude comunicarme [con él] seguía con tos seca, carraspera, dolor de garganta, con todos los malestares y ayer ya no pude comunicarme con él porque lo han aislado porque seguramente está un poco peor. No hemos podido comunicarnos ayer por eso responsabilizo al gobierno, a este ministro”, sostuvo.