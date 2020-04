El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, afirmó este miércoles que su cargo está a disposición del presidente de la República, Martín Vizcarra, ante los cuestionamientos a su gestión y el comunicado de la bancada de Acción Popular, exigiendo su renuncia por el caos en los penales ante el coronavirus.

“Yo nunca he trabajado en el sector privado, siempre me he dedicado a labor pública, mi cargo está a disposición del presidente de la República en cualquier momento, cuando él lo considere”, aseveró en diálogo con RPP .

Agregó que para él, como funcionario público, representa “un alto honor” desempeñarse como ministro de Justicia en el tiempo que lleva en el cargo.

La bancada de Acción Popular exigió la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Castañeda, y del jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Gerson Villar, tras la muerte de nueve internos en el penal Castro Castro en protestas de los reos por medidas para evitar el contagio del coronavirus (COVID-19) el lunes pasado.

A través de un documento difundido en sus redes sociales, la bancada invocó al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, a adoptar “las medidas correctivas, penal por penal, a fin de tomar el control de la situación” de la población penitenciaria.

Al respecto, Fernando Castañeda indicó que está trabajando con todo su equipo para minimizar el impacto del coronavirus en los penales.

“Estoy yo, debido a mi perfil como me caracteriza, con todo mi equipo, trabajando arduamente para minimizar el impacto del coronavirus. Hemos tomado medidas desde el inicio, desde que se declaró la pandemia. Las medidas que se han tomado tienen que ver con el mejoramiento de la paila, las zonas de aislamiento. Estas medidas que estoy diciendo ya se habían tomado desde el inicio porque recordemos que el INPE está en emergencia antes de la emergencia sanitaria”, dijo.

Además, defendió el trabajo realizado por el jefe del INPE, de quien refirió está “dando su máximo esfuerzo” con todos sus equipos.

“Él [Gerson Villar] está dando su máximo esfuerzo con todos sus equipos. Yo no le puedo recriminar nada porque veo directamente todos los esfuerzos que se hacen en materia médica, de procedimientos, desplazamiento de carpas, del equipo humanitario [...] podría enumerar todo lo que se está haciendo y veo que está asumiendo el liderazgo”, precisó.

Sin embargo, consultado sobre la permanencia de Villar en el cargo, manifestó que todos los días se hace una evaluación.

“La evaluación se hace día a día y se tomarán las decisiones en el momento oportuno. Estamos atendiendo todo lo que viene ocurriendo día a día”, dijo.

Aislamiento de Antauro Humala

El ministro de Justicia aseguró que Antauro Humala, recientemente diagnosticado con coronavirus y quien cumple una sentencia en el penal Piedras Gordas II por el 'Andahuaylazo’ del 2005, se encuentra aislado.

“Él se encuentra aislado según el reporte que me han dado, la información que me ha dado el Consejo Penitenciario. Como en Ancón II no hay reportes de infiltración del virus, la zona de aislamiento que han habilitado en ese penal es la zona del venusterio y él es el primero que ha ingresado a esa zona”, acotó.

