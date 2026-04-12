El Jurado Nacional de Elecciones emitió en la noche del domingo un pronunciamiento tras el cierre de la votación en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La secretaria del ente electoral, Yessica Clavijo, indicó que, respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y en dos circunscripciones del extranjero, Orlando (Florida) y Paterson (Nueva Jersey), en Estados Unidos, se dispuso, en primer lugar, ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día lunes 13 de abril, desde las 7 am hasta las 2 pm, de acuerdo a sus husos horarios.

Asimismo, el JNE decidió ampliar el horario de votación en esas mesas hasta las 6 pm de ese mismo día, de acuerdo a sus husos horarios.

Además, Clavijo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros que se brinden las facilidades del caso para que, a través del Ministerio de Educación, se disponga que los centros educativos se mantengan a disposición para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instale las mesas de sufragio.

“Asimismo, que se brinde apoyo de seguridad y logístico a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, garantizando seguridad en el despliegue y repliegue del material electoral”, añadió.

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