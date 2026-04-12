De acuerdo con el sondeo a boca de urna realizado por la encuestadora Ipsos, para Latina, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene el 16,6% de los votos durante las Elecciones Generales 2026 realizadas este domingo 12 de abril.

El sondeo indica que se registra un empate técnico en el segundo lugar: Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtiene el 12,1% de los votos; Ricardo Belmont (Obras), 11.8%, Rafael López (Renovación Popular) 11% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) 10.7%.

Luego se ubican los candidatos Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 7,1% y Carlos Álvarez (País para Todos), con 7%.

La votación inició a las 7 am y concluyó a las 6 pm, luego de ampliarse 1 hora por la demora en la instalación de mesas y la distribución del material electoral.