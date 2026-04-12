Resumen

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Resultados a boca de urna de IPSOS.
Resultados a boca de urna de IPSOS.
Por Redacción EC

De acuerdo con el sondeo a boca de urna realizado por la encuestadora Ipsos, para Latina, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene el 16,6% de los votos durante las Elecciones Generales 2026 realizadas este domingo 12 de abril.

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