“Vamos a promover un cambio en el Código Penal, porque no puede ser posible que quien te arrebata un celular, quien te roba una cartera, una billetera, no vaya a cárcel efectiva, porque es hurto y el hurto es delito menor. Entonces, no cometen este delito una vez, lo cometen veinte veces todos los días y no pasa nada. Entonces, tenemos que cambiar la legislación para que quien robe, aunque sea un celular, vaya preso. Pero preso a cárceles como, que sean de verdad, resocializadoras del delincuente”, afirmó.

Daniel Salaverry, martes 16 de febrero de 2021, del canal online de Andina.