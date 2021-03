El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, afirmó en una entrevista en RPP Noticias (20/02/21) que no tiene ninguna denuncia por su gestión como alcalde de Trujillo (2007-2014). Acuña hizo esta afirmación cuando cuestionaba el escándalo de vacunación irregular contra la COVID-19 que involucra a funcionarios como el expresidente Martín Vizcarra.

“De mí pueden decir de todo, pero nunca dirán que soy un corrupto. Cuando fui alcalde manejé cerca de 800 millones de soles y no he cogido un centavo. De repente soy el único alcalde de mi época que no tiene una sola denuncia en el Poder Judicial”

César Acuña, candidato presidencial de APP, 20/02/21

En el 2010 se escuchó a César Acuña en una grabación decir que tenía “plata como cancha” (frase con la que se hizo conocido el caso) y ordenar la entrega mensual de víveres a favor de 10.000 familias de bajos recursos en Trujillo, el mismo año en que el líder de APP buscaba la reelección como alcalde provincial de Trujillo.

La Fiscalía denunció a César Acuña por los presuntos delitos de falsedad genérica e inducción al voto en el conocido caso ‘plata como cancha’. Por este caso, la fiscal Martha Rosales, a cargo de las investigaciones, solicitó que se le dicte una pena de cinco años de prisión y el pago de una reparación civil de 5.000 soles al Estado.

Sin embargo, cabe precisar que, si bien el caso ‘plata como cancha’ llegó al Poder Judicial, en el 2017 el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo decidió absolver a César Acuña de los cargos debido a que el Ministerio Público no demostró que el líder de Alianza para el Progreso ejecutó su plan para entregar víveres a cambio de que lo reelijan.

Jueza supernumeraria María Rubio Cisneros anunció absolución de César Acuña Peralta en los delitos d inducción al voto y falsedad genérica pic.twitter.com/fQfO5vsS2h — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 28, 2017

Además de este caso, el periodista Christopher Acosta, autor del libro ‘Plata como cancha’, recuerda que César Acuña fue llevado a juicio por el caso ‘subvenciones sociales’, bajo persecución del delito de Inducción al voto. En este caso se le atribuyó la presunta entrega irregular de una subvención de 57 mil soles al cineasta Santiago Viteri en el 2012, cuando fue alcalde de Trujillo, para que este realice un documental que finalmente no fue emitido. Si bien en este caso el Juzgado también terminó absolviéndolo, Acosta considera que “es mentira que no tuvo ningún caso en el Poder Judicial”.

Según la plataforma ‘Tu voto cuenta’, del Consejo Privado Anticorrupción, Acuña encabeza la lista de investigaciones abiertas por la Fiscalía no declaradas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Según esta información, el hoy candidato presidencial de Alianza para el Progreso tiene 23 denuncias graves, 24 moderadas y tres leves.

Dentro del primer grupo, 18 de estos casos se encuentran en fiscalías del norte del país, donde Acuña Peralta fue alcalde de Trujillo y gobernador regional de La Libertad. Si bien el también fundador de la Universidad César Vallejo señaló que no tiene denuncias “en el Poder Judicial”, esta afirmación también resulta poco precisa.

En su Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, Acuña asegura no tener sentencias en las que que declaren fundadas las demandas interpuestas en su contra por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.

El análisis de dos abogados penalistas

PerúCheck consultó con dos abogados penalistas, quienes coincidieron en que la frase de César Acuña no se ajusta a los hechos. Si bien el candidato presidencial no ha sido sentenciado por el caso ‘plata como cancha’, sí fue denunciado por el Ministerio Público y el caso fue revisado por el Poder Judicial, que terminó absolviendo. No obstante, en su reciente declaración, Acuña no hizo mención a condenas, sino a denuncias.

En primer lugar, la abogada penalista Romy Chang explica que no existe una denuncia abierta en el Poder Judicial, ya que estas existen en el Ministerio Público. En el Poder Judicial, precisa, lo que existen son procesos abiertos. Para la abogada, “la frase literal es falsa, pues él sí ha tenido denuncias en trámite que dieron lugar a un proceso en el Poder Judicial”.

“La denuncia de parte (trasladada por cualquier ciudadano) es conocida por el Ministerio Público, y si el fiscal hace suya la denuncia de parte, recién la formaliza ante el Poder Judicial, y si el Poder Judicial la acepta abre un proceso penal; por lo que deja de hablarse de denuncia y empieza a hablarse de proceso”, explica.

Por su parte, el abogado penalista Rafael Chanjan aclara que una sentencia absolutoria, como ocurrió con Acuña en el caso ‘plata como cancha’, “no anula el hecho de que haya existido una denuncia que dio lugar en un inicio a una investigación y que posteriormente, cuando avanzó el proceso, no se llegó, por diversas razones, a un grado de certeza para condenar a alguien por algún delito.

Sin embargo, para el letrado “no es correcto decir que no tuvo una denuncia, sí la tuvo, de hecho, si es que se inició una investigación, hubo un proceso penal es porque había determinados indicios que daban cuenta de que el caso sí presuntamente suponía un delito, pero finalmente si un juez absuelve, efectivamente se comprueba que no hubo ningún delito”.

Chanjan recuerda que en el caso de compra de votos sí hubo un juicio, y aunque se absolvió a César Acuña, en su opinión “eso no significa que no haya existido denuncia investigación y proceso penal”. “De hecho el casi fue tan sólido que llegó hasta la última etapa”, apuntó.

PerúCheck se contactó con el congresista Luis Valdez, vocero de Alianza para el Progreso, quien, consultado por la frase de César Acuña, insistió en que “nunca César Acuña fue procesado o sentenciado por delito alguno”. “En este momento no tiene ningún proceso judicial penal en su gestión como alcalde”, respondió.

No obstante, sobre el caso ‘plata como cancha’, Valdez respondió que se trata de “un caso que fue archivado”. Previamente, el congresista señaló que actualmente no tiene denuncias por su gestión como alcalde; sin embargo, reconoce “que sí las tuvo, pero por tendenciosas o calumniosas fueron archivadas”.

Conclusión:

Es impreciso decir que César Acuña no tenga “una sola denuncia en el Poder Judicial”, como él mismo lo dijo en una entrevista. Como explican los dos abogados penalistas consultados por PerúCheck, el candidato presidencial de Alianza para Progreso fue denunciado por el Ministerio Público en el caso ‘plata como cancha’, además del caso ‘subvenciones sociales’, y aunque fue absuelto en ambos, esto no anula que tuvo una denuncia y que fue revisada por el Poder Judicial. Si bien Acuña no fue condenado, los especialistas consultados coinciden en que no resulta preciso decir que no tuvo una denuncia en el Poder Judicial.

Verificación realizada por Ego Agurto -2021-02-28

VIDEO RECOMENDADO

Violeta Bermúdez se refirió a reunión entre Martín Vizcarra y fiscales