Más de 27 millones de peruanos fueron convocados para sufragar el domingo 12 de abril en las Elecciones Generales Perú 2026, en las que se elegirá al nuevo presidente, vicepresidentes (2), diputados (130), senadores (60) y parlamentarios andinos (5).

El proceso de votación en el marco de las Elecciones Perú 2026 inició a las 7 a.m. y culminó a las 6 p.m., hora en la que se cerraron las mesas de sufragio. Sin embargo, el JNE determinó que el lunes 13 de abril se realice una jornada de sufragio extraordinario para que puedan votar las personas que no pudieron hacerlo el domingo por falta de material electoral. Este proceso se dio en 13 centros de votación de Lima Metropolitana y en dos ciudades de Estados Unidos (Orlando y Patterson).

En esta nota podrás revisar los resultados oficiales ONPE de las elecciones en Huánuco según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con 1055 de actas escrutadas, los resultados en Huánuco ponen en primer lugar a Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú con 39.8% de votos válidos, seguido por Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 34.2%.

Además se han contabilizado 14.28% de votos en blanco y 4.9% de votos viciados.

¿Cómo será el Congreso bicameral?

Con respecto a la elección de senadores, de los 60 en total, 30 serán elegidos por todos los electores a nivel nacional. Los otros 30 serán elegidos en 27 distritos electorales: cada distrito elegirá un senador, excepto Lima Metropolitana, que elegirá cuatro.

Entre las principales funciones de los senadores se encuentran el aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley enviados por la Cámara de Diputados, así como elegir y designar a altas autoridades y funcionarios, como el defensor del Pueblo, el contralor general de la República, los magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros.

En lo que se refiere a los diputados, en estas elecciones se elegirá a 130 representantes, y entre sus principales funciones están el aprobar los proyectos de ley que luego serán revisados por el Senado, además de interpelar y censurar a los ministros de Estado. Los diputados también podrán otorgar o negar la cuestión de confianza planteada por iniciativa ministerial.

¿Cuál es la multa por no votar?

Esta penalidad no es igual para todos, debido a que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano omiso al sufragio está registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI). La multa se calcula en función del monto de la UIT 2026, que es de S/5.500.

Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/ 110. Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/ 55. Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/ 27.50.

¿Debo pagar multa si no cumplo con mi función de miembro de mesa?

Sí, y en este caso la penalidad equivale al 5% de una UIT, es decir, S/275.