¿Cómo los ex consejeros del CNM se libraron de acusación por crimen organizado?

La Audiencia Nacional española autorizó la extradición al Perú del ex juez supremo César Hinostroza por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Sin embargo, los jueces Concepción Espejel Jorquera, Ramón Sáez Valcárcel y Enrique López y López negaron la solicitud en el extremo de crimen organizado.

Hinostroza no podrá ser procesado por ser el presunto cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto” si es que España mantiene esta medida.

El tribunal español justificó esta decisión en dos ejes centrales. El primero se refiere a que los elementos presentados por la fiscalía peruana- el uso de “palabras claves”, la relación de amistad y la organización de almuerzos por parte de empresarios- no identifican a “una auténtica organización criminal” en “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Agrega que estos hechos solamente puede ser “el origen del prevalimiento en el tráfico de inferencias, pero nada más”.

El otro factor citado por España fue la decisión del Congreso peruano de no aprobar la acusación por “organización criminal” en contra de los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Orlando Velásquez, Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera, quienes, de acuerdo a la solicitud de extradición, forman parte de la red criminal que habría dirigido Hinostroza.

“En la resolución [del Juzgado Supremo de Investigación preparatoria que sirve de base a la demanda de extradición] se describe al reclamado [Hinostroza] como el líder de la organización y a los consejeros, finalmente no imputados por este delito, como los que cumplían a la función de nombrar y ratificar magistrados; la misma resolución añade que el pleno del Congreso solo aprobó la imputación por el delito de organización criminal al reclamado, archivándose respecto a los demás investigados. Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”, destaca el fallo.

La justicia española explica que si se prescinde de los ex consejeros del CNM, “a los que se les ha archivo el delito de organización criminal”, solo restaría la participación del hoy encarcelado ex juez Walter Ríos. “Con lo cual desparecen todo hecho que pueda determinar en nuestro sistema la comisión de un delito de organización criminal”, agregó.

El ex juez superior Walter Ríos permanece con prisión preventiva por su presunta vinculación a denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. (Foto: El Comercio)

La Audiencia Nacional española indicó que la “mayor parte de los indicios” en los que se basan los hechos de la imputación de organización criminal son las conversaciones entre Hinostroza y los ex consejeros del CNM, “aquellos a los cuales el Parlamento ha archivado las actuaciones por la organización criminal, lo cual produce una suerte de contradicción que impide que podamos considerar que los hechos a los que se refiere la imputación del delito de organización criminal puedan superar un mínimo de tipicidad en nuestro tipo penal”.

La actuación del Parlamento

Los cuatro ex consejeros del CNM se libraron de afrontar una investigación penal por el presunto delito de organización criminal, luego de que el pleno del Congreso no respaldara el jueves 4 de octubre del año pasado el informe elaborado por el parlamentario Oracio Pacori (Nuevo Perú) que sí los incluía en la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Las abstenciones superaron a las adhesiones en cada uno de los casos.

Por ejemplo, la mayoría de la bancada de Fuerza Popular marcó en ámbar cuando se sometió a voto la situación de Aguila, Velásquez, Gutiérrez Pebe y Noguera. Aunque todos ellos sí fueron destituidos.

(Foto: Congreso) Archivo El Comercio

En la Comisión Permanente, instancia preliminar al pleno, el fujimorismo, Peruanos por el Kambio, APP y el Apra votaron para que los ex consejeros del CNM no sean acusados por organización criminal. Incluso, también excluyeron a Hinostroza de este presunto delito, pero ante los cuestionamientos cambiaron de opinión en el pleno.

A fines de setiembre, la Comisión Permanente rechazó acusar a Hinostroza y a los ex consejeros del CNM por crimen organizado. (Infografía: El Comercio) Archivo El Comercio

El congresista Luis Galarreta (Fuerza Popular) afirmó que el informe de Pacori “estaba mal planteado”, por lo que señaló que no existe responsabilidad del Parlamento en la decisión de la Audiencia Nacional española sobre la situación del ex juez supremo.

“Hay muchos otros grupos que entendieron que en los otros casos [sobre los ex integrantes del CNM] no había, en el caso del crimen organizado la vinculación viene por el lado del Callao si es que hay o no elementos, así que ello está aún por revisarse”, remarcó.

Pacori, por lado, indicó que Fuerza Popular y el Apra con sus votos protegieron a los ex consejeros del CNM.