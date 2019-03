Fiscal Carrasco pide investigar a cinco congresistas por caso de red criminal

El fiscal contra el crimen organizado de Chiclayo Juan Carrasco Millones informó que ha enviado un informe a la Fiscalía de la Nación con el fin de que evalúe si inicia una investigación contra cinco congresistas por sus presuntos vínculos con la red de corrupción Los Temerarios del Crimen.

Esta organización habría sido encabezada por el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien está detenido precisamente por este caso.

"A raíz de las declaraciones, no solo del ex alcalde, sino de otros testigos e imputados, se ha logrado determinar la posibilidad hasta el momento, de la participación de algunos congresistas de la República", dijo en un video compartido en redes sociales.

Estos cinco parlamentarios, indicó el fiscal Carrasco, son Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista), Clemente Flores, Carlos Bruce (ambos de Peruanos por el Kambio) y César Vásquez (Alianza Para el Progreso).

Fuentes de El Comercio confirmaron que el documento llegó en las últimas horas al despacho del fiscal supremo Luzgardo Ramiro González Rodríguez, coordinador del área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales.



Según explicó el fiscal Juan Carrasco, los presuntos actos ilícitos se habrían cometido a través de la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde los parlamentarios habrían intercedido para que proyectos de la Municipalidad de Chiclayo sean incluidos en el presupuesto del año siguiente.

"De acuerdo a la versión del ex alcalde, más la versión de otros funcionarios del Estado, han señalado que el pago era de 5% para el congresista y 5% para el alcalde. Esto para asegurar que esa obra sea considerada en el presupuesto del siguiente año. [...] Finalmente quien pagaba la coima era la empresa constructora que ganaba la licitación", explicó el magistrado.

–Réplica–

Al respecto, Javier Velásquez Quesquén dijo que nunca participó en las sesiones de la Comisión de Presupuesto. "Todos son dichos de delincuentes que se someten a la colaboración eficaz. Me voy a poner a disposición de la Fiscalía porque todo esto es falso", indicó.

En tanto, Héctor Becerril dijo que el fiscal Carrasco lo implica en investigaciones como un acto de "venganza".

Clemente Flores y el vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, sostuvieron que se allanaban a las investigaciones y señalaron que no tendrían "problema alguno" en que se levante su inmunidad parlamentaria para ser investigados.

"Al enterarme (de que David Cornejo me implicaba) hice una denuncia penal en su contra, porque no tengo nada que esconder ni algún vínculo con él. El argumento es totalmente falso. [...] Cuando nos notifiquen, estoy dispuesto a responder todo para demostrar paso a paso que soy inocente", indicó Clemente Flores a El Comercio.

"No he tenido una coordinación telefónica y menos de manera directa con el alcalde. No he gestionado ni una botella de agua para Chiclayo porque además no es mi provincia. [...] Si más tarde la fiscalía considera que debe levantarme la inmunidad, yo feliz de la vida que me levante la inmunidad y me investiguen", aseveró Vásquez en RPP.