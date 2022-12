Unidad de Investigación

El general EP (r) Wilson Barrantes Mendoza continúa siendo el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El 3 de diciembre se oficializó su designación con una resolución suprema que lleva las firmas del exmandatario Pedro Castillo y la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

Han pasado diez días desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República y aún no se designa un nuevo jefe de la DINI. Ha mantenido a Barrantes en el cargo, pese a los cuestionamientos.

El exministro del Interior, Rubén Vargas, precisa que este nombramiento depende de la presidencia del Consejo de ministros, pero considera que el nuevo primer ministro, Pedro Angulo, no está enfocado en sus funciones.

“El señor Barrantes tendría que haber renunciado hace tiempo […] La gran responsabilidad de que un personaje de estas características se mantenga a la cabeza del ente rector de la Inteligencia Nacional es del presidente del Consejo de Ministros, pero el problema que tenemos es que el presidente del Consejo de Ministros todavía continúa en la estratósfera. Todavía no aterriza”, dijo a El Comercio.

Barrantes ha participado en foros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización que funciona como brazo político de Sendero Luminoso y ha defendido los planteamientos de esta agrupación. “Reconciliar es reconstruir el tejido social roto por la guerra interna de este país […] a través de amnistías generales, indultos y reparaciones”, dijo en un conversatorio registrado en enero del 2018.

Para Vargas, además del vínculo con Movadef, esta designación significó un trato entre el gobierno de Castillo y Antauro Humala.

“Yo diría que es un personaje que no sabe de valores democráticos. El señor Barrantes es consecuencia de ese pacto político con un sector violentista que no conoce tampoco de valores democráticos. No es idóneo para ese cargo”, remarcó.

Otro punto que resalta el exministro es la contradicción de tener a Barrantes como jefe de la DINI en medio de la crisis política y social: “El señor Barrantes comparte la agenda que se levanta desde el Antaurismo y desde el Movadef […] y está la cabeza de la Inteligencia Nacional a pesar de que precisamente el Movadef y el Antaurismo son los grandes responsables de los actos de violencia”.

El rol de la DINI en medio de esta situación se pudo haber visto traducida en informes de análisis que contemplaran distintos escenarios de conflictividad para que el gobierno encontrara soluciones tempranas; sin embargo, esto, como lo señala Vargas, no ocurrió.

Este año, la DINI contó con un presupuesto que supera los S/70 millones. Pero la importancia no solo radica en el dinero manejado por esta entidad, sino también “en los equipos de inteligencia de campo y la tecnología que tiene vinculada a las comunicaciones”. De acuerdo con el exministro Vargas, lo preocupante ahora es saber en qué se están utilizando estas herramientas.