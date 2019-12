Pese a la ola de críticas que despertó en distintos sectores la destitución del periodista Hugo Coya, de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) -a cargo de TV Perú y Radio Nacional- el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, descartó este lunes presentar su renuncia al cargo.

“[¿Va a renunciar?] Si yo hubiera hecho algo malo pensaría en esa posibilidad. No he hecho nada malo, lo digo mirándolos a los ojos, cuando tome una decisión equivocada o que vaya en contra del Perú, consideraré esa posibilidad, en este momento, no”, afirmó al programa Buenos Días Perú.

El domingo, Hugo Coya denunció que desde que Francisco Petrozzi asumió como ministro de Cultura, tras la disolución del Parlamento, recibió “constantes llamadas” de este, en las que le pedía que no se entrevistara en el canal del Estado “a tal o cual” personaje o que se cortara determinada cobertura.

Coya afirmó que el último incidente con Petrozzi se dio el lunes de la semana pasada, cuando TV Perú transmitió en vivo la reacción de Mark Vito Villanella al fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, partido opositor al gobierno.

“En ese momento, cuando estaba transmitiendo recibí la llamada del ministro reclamándome por esa transmisión y porque, en ese momento, justo llegó el excongresista Miguel Torres al penal [de mujeres de Chorrillos] y el reportero que estaba ahí le metió el micro, le hizo preguntas y salió en vivo”, manifestó en “Cuarto poder”.

“Éramos el único canal que estaba en ese momento en la cobertura, no había otro medio, los otros llegaron después. Como cualquier periodista que tiene una primicia, evidentemente se lanza, no se guarda para después”, agregó Hugo Coya.

En Cuarto Poder, Hugo Coya afirmó que cuando el ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, le pidió su renuncia le dijo que él no se la habría pedido, pero que “dos funcionarias habían ‘envenenado’ al presidente” Martín Vizcarra.

Esta mañana, Francesco Petrozzi dijo que como ministro tiene la prerrogativa de cambiar las jefaturas de las entidades adscritas al ministerio y que la decisión de cambiar a Coya fue suya.

“El Canal 7 es un ejemplo de pluralidad. Cuando yo ingresé al ministerio tenía que tomar decisiones y las he ido tomando poco a poco, siguiendo el trabajo. He hecho cambios en la Biblioteca, lo cual también significó un mal momento para mí y esta decisión es mía”, dijo.

Agregó que “lo que le molesta y preocupa” es que se implique a otras personas en la salida de Coya de IRTP.

“Lo que me molesta y me preocupa es que se implique a otras personas en mi decisión. A mí me han puesto en esa silla para dirigir el Ministerio de Cultura y hay muchos cambios que hacer y los voy a hacer como yo considere porque para eso me dieron el cargo”, señaló Petrozzi.

El titular de Cultura sostuvo que se encuentra agradecido con el periodista “por su gestión” a la cabeza del IRTP, y refirió que los cargos de confianza “tienen un comienzo y tienen un final, uno no se puede aferrar a un cargo”.

“Considero que el Canal 7 tiene una misión regional y una misión cultural y necesita nuevos aires. No hay nada personal, no he tomado esta decisión de manera personal”, añadió.

Francisco Petrozzi descartó haber ejercido presiones en la dirección del IRTP e indicó que -de haber sido así- está “convencido” que Hugo Coya lo habría denunciado.