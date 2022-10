La bancada de Renovación Popular, con firmas de integrantes de Avanza País, Somos Perú, y los congresistas Roberto Chiabra y Carlos Anderson, presentó el último jueves una moción de interpelación en contra del ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.

Sin embargo, hasta la fecha, la moción no tendría un apoyo definido para ser admitida. De acuerdo con el reglamento del Congreso, un pedido de interpelación debe ser visto antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda del pleno y su admisión requiere el voto de, por lo menos, el tercio de congresistas hábiles (44).

MIRA: Cuestionan la permanencia del nuevo procurador general que fue investigado por la fiscalía

El bloque de oposición ha planteado un pliego interpelatorio de 31 preguntas relacionadas con la política exterior peruana. Entre las consultas, se solicita al canciller Landa responder sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, las relaciones bilaterales con Marruecos, las declaraciones del presidente Pedro Castillo reconociendo derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, la posición del Perú respecto a la CONVEMAR, entre otras consultas.

Posición de las bancadas

Entre los bloques aún no hay una opinión mayoritaria para admitir esta moción de interpelación . En Fuerza Popular el vocero alterno, César Revilla, indicó a El Comercio que aún no han tomado una decisión en conjunto. Sin embargo, manifestó que Landa debe ir al Congreso para “explicar todos los discursos y actos que ha tomado [el presidente] en materia de Relaciones Exteriores”. “Él, dentro sus funciones, tiene que marcar la política internacional y lamentablemente, lo último sucedido en la asamblea de la ONU genera desconfianza”, expresó.

José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, explicó que en su grupo parlamentario tampoco han tenido ocasión de reunirse para discutir el tema. Su postura personal es que los cuestionamientos al presidente por sus declaraciones en la ONU no alcanzan para justificar una interpelación o censura a Landa.

“Creo que ya con lo que le pasó al presidente, que no se le autorizó su viaje, ya es bastante. El canciller no es directo responsable del accionar inapropiado del presidente. No se debería abusar de esto […] En lo personal, no considero viable esta interpelación”, dijo.

Eduardo Salhuana, vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), dijo a El Comercio que el tema todavía no ha sido conversado en la interna de la bancada. Sin embargo, personalmente, considera que la interpelación no tiene fundamentos. “Uno puede estar en desacuerdo con lo que el presidente ha señalado en Naciones Unidas. Pero si uno revisa la trayectoria diplomática del país, en realidad es la reiteración de la posición peruana. No hay nada novedoso”, comentó. De otro lado, sí considera que es criticable la “impertinencia”. “El Perú debe moverse en función a los intereses nacionales. Para qué mover temas que nos pueden distanciar de aliados como Reino Unido e Israel. Pero llevarlo a una interpelación me parece innecesario”, concluyó.

En tanto, Carlos Zeballos, vocero de Integridad y Desarrollo, adelantó a este Diario que el bloque rechaza interpelar al canciller Landa. “Se decidió el viernes. Vamos a ir en contra. Porque el punto de Las Malvinas se trató también en la OEA. Además, estaría yendo a responder lo que el presidente ha declarado. No algún error del ministro respecto a su idoneidad”, comentó.

Por su parte, desde el Bloque Magisterial también indicaron que no apoyarán esta moción de interpelación.