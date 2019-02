"Si yo estoy investigando el caso de Hinostroza, cómo voy a propiciar su fuga"

El ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez rechaza que la Comisión Permanente haya aprobado declarar procedente una denuncia constitucional en su contra por la fuga del destituido juez César Hinostroza.

Sánchez subraya que fue él quien pidió la video vigilancia policial a la casa de Hinostroza, tarea que la Policía Nacional no cumplió correctamente.

-¿Por qué César Hinostroza pudo fugar del país pese a la video vigilancia policial que usted había solicitado?

Yo actué de acuerdo con las normas procesales de investigación. Dispuse el impedimento de salida del país y pedí la video vigilancia no solo para él sino para otras personas. Incluso, pensé en pedir las escuchas [a sus comunicaciones], pero ya ellos estaban advertidos y se cuidaban cuando hablaban por teléfono. Eso [la video vigilancia policial] escapaba a mi control. La Diviac lo derivó a la Digimin y esta aparentemente no cumplió correctamente con su trabajo. Esa no es responsabilidad mía.

-¿La policía le alcanzó algún reporte que advirtiera de una posible fuga?

No, ninguno, todo era normal, porque si no hubiéramos dispuesto otra cosa. Ahora, no se podía pedir la detención, pero sí el impedimento de salida y la video vigilancia. Y se hace reservadamente porque sino la gente [investigada] se entera.

-¿Cuando se supo de la fuga usted recibió alguna explicación de la Policía o del Ministro del Interior?

Yo llamé inmediatamente al coronel Harvey Colchado para saber qué había pasado y me dijo que estaba averiguando. Ese mismo día, tras lo que había dispuesto el Congreso (levantar el fuero), dispuse la detención preliminar.

-¿Los reportes que recibía de la Digimin eran diarios?

No había una periodicidad, eso depende del trabajo que hace la policía.

-¿Es decir de parte de la Digimin nunca recibió una explicación de la fuga?

No.

-¿El ex ministro del Interior nunca se acercó a darle una explicación de por qué falló esta video vigilancia?

No, no me acuerdo, en todo caso, porque mi preocupación ya era otra, que los otros [investigados] no se fugaran y por eso no se podía hacer público el tema.

-La Comisión Permanente acaba de declarar procedente una denuncia constitucional en su contra para que sea investigado por este hecho.

Me llama mucho la atención lo que ha decidido el Congreso, aunque quizás no mucho sabiendo que se trata de un tema de orden político. Mi trabajo es serio, honesto y de acuerdo a ley.

-¿Irá a responder cuando lo citen?

Claro, voy a defenderme, tampoco es fácil que a uno le echen la culpa de un hecho que no corresponde. Que busquen culpables en otro sitio, en otros lugares, quién lo ayudó a salir, cómo se movilizó de Lima hasta Tumbes y para pasar la frontera.

-¿Usted tiene sospechas de alguien?

Yo soy muy cauteloso, prefiero guardar mis hipótesis de trabajo. Pero fíjese, si yo estoy investigando el caso cómo voy a propiciar la fuga de él, es absurdo.

-La congresista Karina Beteta acaba de decir que la fuga de Hinostroza fue con su ayuda.

Bueno, de ella ya no me extraña nada, igual que de la señora Vilcatoma que tiene una fijación con mi trabajo. Antes me consideraba como un maestro, como su mentor, y ahora la vemos en una postura bastante hiriente hacia mi persona.

-¿El presidente Vizcarra o el primer ministro deben decir por qué no informaron en su momento que esta video vigilancia policial había fallado?

Eso depende de ellos, no me inmiscuyo en las tareas de otros poderes del Estado. El ministro del Interior renunció en su momento y creo que fue en respuesta a una negligencia que haya podido haber.

-¿La responsabilidad ya fue asumida por ese ministro al dejar el cargo?

Eso no lo puedo decir. Yo puedo decir que ordené la video vigilancia, la policía la ejecutó y algo falló en ese trabajo, no puedo decir nada más.