La legisladora Úrsula Letona (Fuerza Popular) explicó este viernes que la opinión consultiva que brindó la Comisión de Constitución sobre el principio de neutralidad en período electoral establece que mientras las actividades políticas de los congresistas no colisionen con sus responsabilidades como parlamentarios, “se nos respeta el derecho de opinión y participación”.

“Nosotros podemos invitar al voto, podemos acompañar y participar en los mítines de nuestros candidatos, pero lo que no podemos hacer es utilizar los recursos del Congreso”, dijo a Canal N.

“No es una decisión. Lo único que se está estableciendo es un criterio de interpretación. Yo no me puedo pronunciar sobre los casos específicos porque soy miembro de la Comisión de Ética y algunos de ellos están allá”, agregó la fujimorista.

Letona manifestó que la opinión consultiva que brindó el grupo que encabeza se realizó a pedido del presidente del Congreso, Luis Galarreta, y de la Mesa Directiva del Parlamento.

“Se ha zanjado que los congresistas tenemos derecho a la participación política en las agrupaciones que estamos representando. En ese sentido, no ha habido una modificación legal ni reglamentaria”, añadió.

Finalmente, Úrsula Letona indicó que han dejado claro en su pronunciamiento que el caso de los congresistas es distinto al de otras autoridades elegidas por elección popular, ya que estas sí pueden hacer uso de recursos y tienen derecho a la renuncia.

“Nosotros no contamos con presupuesto público, nosotros no ejecutamos. Hemos dejado claras esas diferencias para que no haya problemas en esta campaña del 2018”, precisó.

El informe en mención se presentó a partir de la presunta vulneración del principio de neutralidad de parte de los legisladores Alejandra Aramayo (Fuerza Popular), Richard Acuña (Alianza por el Progreso) y Yonhy Lescano (Acción Popular).