El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará dos debates de exposición de propuestas y planes de gobierno entre los candidatos a la Alcaldía de Lima.

El primero será el domingo 23 de setiembre y una semana después, el domingo 30, se realizará el segundo encuentro. El acto está a cargo de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) del organismo electoral.

Según dijeron fuentes del JNE a El Comercio, en los próximos días se decidirá si todos los aspirantes al sillón municipal participan en ambas fechas o si lo hacen en dos grupos, uno para cada reunión.

En cada una de las fechas, los respectivos candidatos disertarán sobre los mismos temas y con la misma dinámica.

El ente electoral precisó que en los próximos días se reunirán con los representantes de las distintas organizaciones políticas para definir detalles referidos a las modalidades de participación, bloques de exposición, el lugar de la reunión, entre otros.

En el debate que el JNE organizó para las elecciones del 2014, participaron los 13 candidatos a Lima. La cita duró 150 minutos y se dividió en tres grandes bloques: exposición de propuestas prioritarias, un ‘cara a cara’ con preguntas entre los propios postulantes y un mensaje final.

—Expectativa—

Consultados por El Comercio, algunos candidatos dieron sus impresiones sobre la iniciativa. Enrique Cornejo (Democracia Directa) dijo que espera conocer, a la brevedad, la mecánica del debate.

“Creo que en este mes y días que faltan, la población va a empezar a interesarse, a calentar la campaña. El interés principal que va a tener es qué está proponiendo cada uno”, expresó.

Humberto Lay (Restauración Nacional) consideró razonable la división en dos fechas, teniendo en cuenta el número de participantes. Indicó que el encuentro debe darse con altura y enfocándose en propuestas antes que ataques.

“Disposición hay. La población merece conocer las propuestas de los diversos candidatos para tener un voto más inteligente. Lo que tenemos que ver es si realmente las condiciones del debate van a permitir exponer razonablemente bien las propuestas”, señaló Lay.

A su turno, Roberto Gómez Baca (Vamos Perú) adelantó que participará, pero consideró que el debate debería realizarse antes.

“Voy a debatir, es una oportunidad importante para la ciudad contrastar ideas. Pero debería ser en la primera quincena de setiembre para que los vecinos se enfoquen aunque sea tímidamente en las propuestas de los candidatos y empezar a hablar de eso. Hasta el 23 es un tiempo demasiado largo”, sostuvo.

En tanto, Jaime Salinas (APP) señaló que participará; no obstante, consideró un error que el debate se celebre pocos días antes de las elecciones.

“El debate no es para que los candidatos se luzcan o no. Es para que la población se informe no solo sobre cuál es la mejor propuesta, sino sobre todo quién es la mejor persona a quien [van a] confiar el destino de la ciudad por los próximos cuatro años”, concluyó.