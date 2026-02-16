José Jerí reconoce que pagaba con su dinero a trabajadora que lo asistía en el Congreso

El presidente de la República, José Jerí, reconoció que pagaba con su propio dinero a una trabajadora que lo asistía cuando se desempeñaba como congresista, y negó que exista alguna irregularidad en esa modalidad.

En declaraciones al programa Sin Rodeos, de Panamericana Televisión, el mandatario sostuvo que la joven realizaba labores de apoyo personal vinculadas a su carga laboral. “Me ayudó a mí en mis labores personales”, afirmó. Asimismo, precisó que la remuneración no provenía de recursos públicos.

“Ella ha referido quién le pagaba, era directamente yo con mi dinero, (...) fue sumamente clara en ello”, indicó. Según añadió, la asistencia se daba cuando tenía “demasiado trabajo” y remarcó que “no hay nada irregular en que alguien ayudara en descongestionar el trabajo”.

Las declaraciones se producen luego de que el dominical Panorama difundiera el testimonio de Ana Diburcio Yufra, quien aseguró que trabajó en el despacho congresal de Jerí sin contrato ni registro en planilla.

De acuerdo con el reportaje, la joven ingresó en 24 oportunidades al Parlamento durante un periodo de tres meses y figuró como visitante del despacho.

“Nunca tuve un contrato directo, nunca trabajé para el Estado, nunca figuré en planilla. Fue un trabajo personal directo con él, con su equipo en su despacho”, declaró en el informe periodístico.

Sobre la modalidad de pago, afirmó que no recibió recursos del Estado. “Yo nunca tuve un pago directo de planilla, era de su mismo sueldo de él, supongo yo. Esa plata fue siempre al contado”, sostuvo.