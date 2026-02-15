Congreso planea gastar S/ 5.9 millones en vehículos del año

El Congreso de la República lanzó una convocatoria para adquirir 18 vehículos 0 kilómetros por un monto de S/ 5 millones 900 mil, como parte del proceso de renovación de la flota vehicular previsto para el 2026, reveló Cuarto Poder este domingo.

Según el documento de convocatoria difundido por el programa, titulado “Adquisición de vehículos automotores para la renovación de la flota vehicular del Congreso de la República (2026)”, la finalidad pública es “Renovar la flota vehicular del Congreso con proyección a la Bicameralidad (…) proporcionando a los dignatarios vehículos en correcto estado de funcionamiento”.

El requerimiento contempla la compra de 10 vehículos sedán, 6 camionetas pick up doble cabina 4x4 y 2 camionetas SUV 4x4. Todos deberán ser 0 kilómetros y, como mínimo, de fabricación 2025. De acuerdo con el presupuesto asignado, el gasto promedio podría alcanzar hasta S/ 330 mil por unidad.

El informe periodístico advirtió además que el monto destinado para esta adquisición supera ampliamente el presupuesto del año anterior. En el 2025 se asignaron S/ 2 millones 689 mil para renovación vehicular. En esta ocasión, el monto asciende a S/ 5,9 millones.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el requerimiento incluye motores de hasta seis cilindros en el caso de las SUV, tres filas de asientos, climatizador y otros equipamientos propios de vehículos de gama alta.

El ingeniero Fernando Jiménez, jefe del servicio de Análisis Energético de la PUCP, señaló en el reportaje que con dichas características “sí es posible que entren carros de alta gama”, dependiendo del precio ofertado.

Cuarto Poder informó también que buscó la versión del Congreso. Contactó al jefe del Área de Transportes del Parlamento, Jaime Hilasaca, funcionario que firmó la renovación de la flota vehicular. No obstante, no autorizó la difusión del contenido del diálogo grabado.

Según el programa, por sus declaraciones se desprende que el Parlamento tendría otra vía para acceder a vehículos incluso modernos y de alta gama para los dignatarios de las mesas directivas, sin demandar un mayor gasto al Estado.

Asimismo, el dominical indicó que solicitó entrevistas formales con voceros del Congreso para conocer el número actual de unidades operativas y la justificación del incremento presupuestal. Hasta la emisión del reportaje, no se obtuvo respuesta oficial.