Por Graciela Villasís, Unidad de Investigación

El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio recibió un total de US$ 980.000 de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para su campaña municipal del 2014, según la resolución de allanamiento de la fiscal Milagros Salazar Paiva, del equipo especial Lava Jato.

Los colaboradores eficaces señalaron que OAS entregó US$ 480.000 y el dinero que aportó Odebrecht fue US$ 500.000.

En la resolución a la que accedió El Comercio, se detalla la declaración del colaborador eficaz Nº 155-2019, quien contó a la fiscalía lo ocurrido en varias reuniones a mediados del 2014. En esta participó Castañeda Lossio, Martín Bustamante –anfitrión y quien fue hombre de confianza del exburgomaestre–, la exfuncionaria de la Municipalidad de Lima Gisselle Zegarra; y el exCEO de OAS José Adelmario Pinheiro.

En esta reunión, según la declaración del colaborador, Pinheiro informó a Bustamante que la constructora brasileña entregaría un aporte de campaña de US$ 500.000.

Este colaborador eficaz refiere que se habrían realizado tres entregas de dinero: el primero por la suma de US$ 200.000; el segundo por la suma de US$ 200.000; y, el tercero, por la suma de US$ 80.000. Todos estos –contó– fueron entregados al excongresista José Luna Gálvez, en las instalaciones de la universidad Telesup, ubicada en la cuadra 35 de la Avenida Arequipa.

“La primera entrega fue en el departamento de Bustamante Castro aproximadamente a las 5 de la tarde, no preciso día exacto, tocaron el intercomunicador, el conserje atendió, el señor Bustamante Castro hizo ingresar al emisario por el ascensor que da directamente a su sala, e ingresó un joven alto, delgado, con acento portugués, trigueño, sport, llevaba una mochila oscura, lo hizo pasar a la sala que está a un metro del ascensor, se quedó parado, abrió la mochila y entregó el encargo diciendo: “le entrego el encargo, son doscientos mil”, le dio un sobre de manila color amarillo cerrado, tenía cinta scotch, lo recibió y le dijo “gracias”, se retiró, al día siguiente en horas de la mañana el señor Bustamante Castro llamó al señor José Luna Gálvez, quien era secretario general de Solidaridad Nacional y Jefe de Campaña y le pidió una cita para ir a su oficina, citándolo como a las 3 o 4 de la tarde. La oficina estaba ubicada en la cuadra 35 de la avenida Arequipa, local de Telesup”, cuenta el colaborador eficaz.

Días después, según narró el colaborador a la fiscal, se produce una segunda reunión. “Giselle Zegarra se puso nuevamente en contacto con Bustamante Castro e igual que en la primera ocasión le indicó el día en que irían a visitarle, no recuerdo si en esta oportunidad fue la misma persona, pero igual era una persona alta, joven, de acento portugués, al igual que la vez anterior entregó a Bustamante Castro un sobre cerrado indicando que se trataba de US$ 200.000 (doscientos mil dólares) posteriormente Bustamante Castro se puso en contacto con el señor Luna Gálvez y le llevó el sobre con el dinero a su oficina en la cuadra 35 de la Avenida Arequipa, al igual que en la oportunidad anterior lo contó y lo guardó”, agregó.

La fiscal Milagros Salazar Paiva, del equipo especial Lava Jato, realizó hoy el allanamiento de 11 inmuebles, entre ellos el del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio. (Foto: El Comercio)

La tercera reunión fue cinco o seis días después de la segunda entrega y se produjo bajo la misma modalidad. “Sin embargo, en esta oportunidad la persona que entregó el encargo hizo la precisión, señaló que el sobre contenía ochenta mil dólares (US$ 80.000) y que luego se regularizaría, era igual un sobre manila cerrado con cinta adhesiva, luego de un par de días aproximadamente el señor Bustamante Castro pudo concretar cita con el señor Luna en el mismo lugar de las anteriores, trasladando el dinero y el mensaje sobre la regularización, Luna contó los fajos y no le dio mayor importancia al tema del faltante; esta reunión fue breve, el total de la entrega fue de cuatrocientos ochenta mil dólares (US$ 480.000) de esto tuvieron conocimiento Oscar Luis Castañeda Lossio, Gisselle Zegarra Flores, José Luna Gálvez y Martín Bustamante Castro. Toda la entrega del aporte se realizó en su totalidad antes de las elecciones al sillón Municipal Metropolitano en el 2014”, precisa el colaborador.

–Los US$ 500 mil de Odebrecht–

Sobre la entrega de dinero de parte de Odebrecht, la segunda constructora brasileña que aportó a la campaña de Castañeda, el colaborador eficaz detalló que fueron tres entregas de dinero. Estas fueron bajo la misma modalidad: a Bustamante Castro, quien trasladó los sobres con dinero a Luna Gálvez.

“Meses antes de la reunión con OAS hubo otra reunión en el domicilio de Bustamante Castro donde participaron Castañeda Lossio, Raymundo Serra y Martín Bustamante Castro. Esta reunión fue solicitada por Serra a Bustamante Castro, quien coordinó la reunión. Se realizó en horas de la tarde, tomaron un lonche café. Serra le indicó a Castañeda que Odebrecht quería apoyar en la campaña. Sacó un papel con la cifra que apoyarían. La cifra era quinientos mil dólares (US$500.000.00 dólares); Castañeda Lossio agradeció y Serra le indicó que los aportes se realizarían a través de la persona de Bustamante Castro", detalló el mismo colaborador a la fiscalía.

“A los pocos días de la reunión, el señor (Raymundo) Serra se contactó por vía telefónica con Bustamante Castro para indicarle que iba a ir una persona a entregar el encargo. Efectivamente fue una persona con acento portugués y entregó a Bustamante Castro US$50.000 (cincuenta mil dólares) en un sobre, el cual guardó. Posteriormente hubo otra reunión en casa de Bustamante Castro donde estuvieron Castañeda Lossio, Luna Gálvez y Bustamante Castro. En esa reunión, Luna Gálvez requirió fondos para realizar una encuesta, a lo cual el señor Castañeda indicó que Bustamante Castro entregue los US$50.000 (cincuenta mil dólares), cosa que se realizó. Unas dos o tres semanas después hicieron a Bustamante Castro dos entregas más de US$100.000 (cien mil dólares) y US$50.000 (cincuenta mil dólares), según recuerdo, los mismos que Bustamante Castro guardó y fue entregando gradualmente al señor Luna por indicaciones de Castañeda para diferentes gastos de campaña. Al final, le entregó al señor Luna un papel escrito a mano con el detalle de las entregas. Dichas entregas se realizaron en el domicilio de Bustamante Castro”, agregó.

“Debo precisar que de ese monto una parte del mismo, a través de entregas parciales de entre: setenta mil dólares (US$70.000.00) y ochenta mil dólares (US$80.000.00) fue entregado por Bustamante Castro al señor Ítalo Quispe Lévano, jefe de prensa del partido Solidaridad Nacional, por indicaciones de Castañeda Lossio. Algunas fueron hechas en el domicilio de Bustamante Castro, en el restaurante Tanta de Miraflores que quedaba en la esquina de 28 de julio con Reducto”, indicó también.

“Posteriormente, cerca al cierre de la campaña en una reunión en el departamento de Bustamante Castro, se encontraron Pedro Arbulú Seminario de Panamericana Televisión y un representante de Odebrecht, me parece recordar que fue Raúl Ribeyro Pereira. Este último indicó a Bustamante Castro que parte del aporte ofrecido, esto es alrededor de US$300.000 (trescientos mil dólares) fueron canalizados directamente por Odebrecht a Panamericana Televisión para el pago de publicidad y neutralizar la campaña contra Castañeda”, continuó en su relato.

En resumen, la primera entrega fue por la suma de US$50.000; la segunda por US$ 100.000; y la tercera por US$ 300.000. Este último aporte fue canalizado a Panamericana Televisión.

–Descargos–

Este Diario se comunicó con el abogado de Castañeda Lossio, Bryan Werner Kabsther, y con Gisselle Zegarra, pero ninguno contestó las llamadas ni los mensajes.

En tanto, el abogado de Luna Gálvez, Miguel Pérez Arroyo, manifestó en comunicación telefónica que le están “arrimando todo el muerto" a su patrocinado “porque él no es de la simpatía ni forma parte del cogollo de confianza que tenía y tiene Castañeda alrededor suyo, que eran el señor Bustamante, la señora Zegarra y el señor Quispe Lévano”. “Al único que no le están allanando nada es al señor Martín Bustamante porque probablemente y de hecho lo ha hecho de manera pública que él es el postulante a colaborador”, sostuvo.

Por su parte, Arbulú respondió a este Diario que “nunca recibió” dinero de Odebrecht para Panamericana Televisión, canal en la que él era directivo. También negó haberse reunido con Luna Gálvez ni con Quispe Lévano. “Si hubiera ido [a la reunión] la recordaría. Yo no he estado en esa reunión, eso es totalmente falso. Y eso va a hacer la fiscalía y lo que él ha declarado todo eso del señor Martín Bustamante son muchas falsedades y un montón de incongruencias. Cuando me llamen de la fiscalía yo iré, pero todo lo que está ahí es falso. Tampoco yo nunca he recibido un centavo de Odebrecht, nunca. [Sobre Odebrecht y Panamericana] Tampoco, tampoco, que yo sepa, estoy seguro que no ha sido así”, dijo.

El Comercio buscó la versión de Quispe Lévano. A través de su secretaria se le informó sobre la participación que habría tenido en la entrega de dinero de Odebrecht, según el colaborador eficaz. Respondió que “estaba al tanto y que se comunicaría”. Sin embargo, en su cuenta de Twitter Quispe rechazó la versión que dio el colaborador a la fiscalía.

Se me trata de involucrar en una investigación fiscal solo por ser asesor en comunicaciones de L.Castañeda. Mi labor nada tenía que ver con contratos ni concesiones .Mi trabajo siempre fue profesional y estrictamente ligado al marketing político y difusión en medios. — Italo Quispe (@Italoperu) October 15, 2019