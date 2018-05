La vocera alterna del Frente Amplio, María Elena Foronda, revela que conoció a la condenada por terrorismo Nancy Madrid Bonilla cuando ambas purgaban condena por ese delito en Cajamarca. Foronda fue absuelta y cuenta que Madrid la buscó cuando fue electa congresista para pedirle empleo.

—Cuando contrató a Nancy Madrid usted sabía que había sido condenada por terrorismo y que había administrado las denominadas cárceles del pueblo, donde el MRTA mantenía cautivas a sus víctimas.

Yo no tenía detalles de su sentencia ni conocimiento de sus acciones. Yo sabía que había sido procesada por delitos vinculados a terrorismo del MRTA y que había sido absuelta por buena conducta después de 16 años. Luego me busca cuando yo salgo electa, me pide ingresar a un trabajo, quería reincoporarse a la sociedad.

—Usted ha dicho que fue un desacierto contratarla, pero antes justificó que ella había cumplido su sentencia. ¿Está bien que una persona que fue capturada junto al número dos del MRTA trabaje en el Estado?

La Constitución establece que las personas que han cumplido su pena, incluyendo reparación civil, no tienen impedimento para trabajar en cualquier institución [precisión: la Carta Magna señala que el objeto del régimen penitenciario es la reincorporación del penado a la sociedad]. Debemos respetar eso. Yo reconozco que ha sido un error político de mi parte. Considero que hay personas que pueden reinsertarse, no en una institución como el Congreso, ese ha sido mi error. Ella siguió un procedimiento administrativo en el Congreso.

—Pero previa conversación con usted, que no advirtió de sus antecedentes.

Pero la advertencia que hice fue que si había alguna observación del Congreso, no podía trabajar conmigo. Para mí era un tema de humanidad, de ver que una persona, sin justificar actos de terror, pueda reinsertarse. ¿Por qué no darle la oportunidad?

—¿Cómo pueden trabajar para el Estado personas que atentaron contra el Estado? Recordemos que Lori Berenson del MRTA tenía un croquis para atentar contra el Congreso.

Desde mi perspectiva son dos cosas diferentes...

—¿Qué humanidad puede haber hacia un terrorista?

Uno son las acciones que grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso organizaban contra el Estado. Ella fue sentenciada como perteneciente a esta organización, pero no se le vincula con ningún atentado. No estoy felicitando que haya pertenecido a una organización así ni estoy comulgando con una organización que sembró terror. El error ha sido no valorar la dimensión de darle una oportunidad laboral en el Congreso. Y eso no es una falta grave, no he violentado las normas.

—Dice que su posición contra el terrorismo ha sido firme, sin embargo, se mostró en contra de la muerte civil para sentenciados por terrorismo porque dijo que había temas más importantes. ¿No es importante cerrarle las puertas del Estado a un terrorista?

No recuerdo el contexto, pero nuestra posición completa fue para los terroristas, pero también para los violadores, los extorsionadores, etc. Ha habido miles de víctimas de la violencia política, inocentes en cárcel.

—Ahora se ha aprobado una norma al respecto, pero su bancada no votó a favor.

Se ha aprobado en primera votación. En esa votación yo figuro como ausente.

—Por eso, no ha votado a favor de la norma.

Pero tampoco en contra.

—¿Y cuando se vuelva a votar, lo hará?

Es una decisión que tomará el Frente Amplio, las normas no son retroactivas. Mi decisión personal es que sí, porque no podemos seguir polarizando.

MÁS EN POLÍTICA...