Aunque el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Salvador Heresi intentó minimizar la relación que tuvo con el suspendido juez supremo César Hinostroza, tres nuevos audios, difundidos anoche por el programa de televisión “Panorama”, dan cuenta de coordinaciones entre ambos.

En el primero, que data del jueves 19 de abril, el entonces ministro recibe una llamada de Hinostroza, quien le pide, como favor, respaldar un proyecto que tiene para abrir oficina de atención al interno en todas las cárceles del país, como lo hizo cuando fue presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en el penal Sarita Colonia.

El juez supremo le explicó a Heresi que esta oficina tiene como fin atender a los reos en sus solicitudes de “beneficios penitenciarios, libertad, copia de sentencias y en el estado de sus expedientes”, porque, según agregó, algunos de ellos no tenían abogado o los que si los tenían eran engañados por estos.

Tras ello, el también congresista de Peruanos por el Kambio le dice a Hinostroza que cuente con su apoyo.

El magistrado, además, le solicitó a Heresi que el Instituto Nacional Penitenciario realice un informe, con el objetivo de determinar qué cárceles cuentan o no con espacios para la instalación de estas oficinas.

Salvador Heresi: Te escucho César.

César Hinostroza: Ya, mira hermano. Urgente, esto sí es urgente. Un minuto te quito.

Salvador Heresi: Sí.

César Hinostroza: Cuando yo estuve en el Callao como presidente, tú recuerdas en el año 2009, 2010.

Salvado Heresi: Si…

César Hinostroza: Ya este…hice un programa piloto de implantar una oficina dentro de Sarita Colonia…una oficina de mi corte para que atiendan a los internos en su solicitud de beneficios penitenciarios, libertades, copia de sentencias, y averiguar el estado de sus expedientes. En qué estado están porque los abogados no los visitaban, otros no tenían abogados, a otros los engañaban, los abogados les decían que no les resolvían [sus] pedidos de libertad cuando ya estaban resueltos. Eso fue bien recibido, me aplaudió la población de chalacos ahí, pero entiendo que ahora lo han desactivado, ¿no?

Salvador Heresi: Ya…

César Hinostroza: Seguramente no ha querido seguirlo el presidente. Entonces, ahora estoy como presidente de la Comisión de Atención al Usuario Nacional [en la Corte Suprema] , se ha creado una nueva comisión acá ha pedido mío…

Salvador Heresi: Ya…

César Hinostroza: Entonces, quiero dictar medidas para que todas las cortes del Perú dentro de los penales implanten una oficina, ósea la corte dentro del penal.

Salvador Heresi: Ya…

César Hinostroza: Que sirva como una mesa de partes, ¿me entiendes? Entonces, ya no necesitan sus familiares ir…Acceso a la justicia.

Salvador Heresi: Perfecto, cuenta con mi apoyo.

César Hinostroza: Pero necesito ambientes que me den en los penales. Entonces, sería bueno que hagamos un convenio contigo.

Salvador Heresi: Ya…

César Hinostroza: Para que nos puedas dar ambientes para efecto de que se pueda viabilizar esta medida.

Salvador Heresi: Perfecto César, cuenta conmigo.

César Hinostroza: Puedes consultar tú internamente a tu gente, al jefe del INPE llamarlo. ¿Qué posibilidades hay de darles ambientes? Un informe pequeño que te informe de todos los penales.

Salvador Heresi: Está conmigo [el jefe del INPE], estoy ahorita en Cusco. Él está conmigo. Y de inmediato le voy a decir.

César Hinostroza: Esa es la idea, ya mi hermano.

En esa misma conversación, ambos coordinan para reunirse el lunes 23 de abril para analizar unos proyectos de ley.

De acuerdo al programa dominical, el INPE informó que la propuesta de Hinostroza no llegó a ser impulsada de manera formal.

En un segundo audio, del 23 de abril, Hinostroza y Heresi coordinan para ver en una reunión social, organizada por “un conocido médico”.

Y en la tercera grabación, del 9 de mayo, el juez supremo le pide al ex alcalde de San Miguel el contacto del jefe de los Registros Públicos de Piura.

Al respecto, Hinostroza señaló que las conversaciones con Heresi solo tratan de una “política de Estado” e indicó que ahí “no hay delito”.

El Comercio intentó comunicarse si éxito con Heresi, quien tras renunciar al Ministerio de Justicia aseguró que no tenía una amistad con el juez supremo.