Aún no se oficializan los resultados de las elecciones parlamentarias extraordinarias y varias agrupaciones ya iniciaron su carrera electoral hacia el 2021. Son, al menos, 62 los proyectos políticos que han iniciado el trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dando el primer paso en la búsqueda de la inscripción electoral bajo las nuevas reglas vigentes.

Hasta la fecha, suman 24 los partidos políticos que cuentan con inscripción vigente, de los cuales solo 21 participaron en las elecciones del 26 de enero pasado. Si sumamos a las tres organizaciones que más posibilidades tienen de lograr su inscripción, se podría llegar al 2021 con 27 agrupaciones políticas habilitadas para las elecciones generales.

—Plazos y barreras—

Aquellos nuevos grupos que quieran participar en las próximas elecciones generales deberán superar los requisitos establecidos en la nueva ley electoral, y solo tendrían plazo hasta el próximo 15 de julio, la fecha límite en la que el presidente Martín Vizcarra convocará a los comicios.

Entre los retos más importantes que tienen estas agrupaciones está el acreditar a 24.800 afiliados, según lo ha estipulado el JNE, y tener organizados comités en todo el país. “Se debe verificar si existe una doble afiliación de los ciudadanos y también fiscalizar la existencia de los comités. Mínimamente cualquier partido político que quiera constituirse tendría que estar presente en 20 regiones y 66 provincias aproximadamente”, explicó José Tello, del Instituto Peruano de Derecho Electoral.

Todo ese proceso, estima Tello, podría tomar más de un mes. Sin embargo, si es que llegan a presentarse tachas, “podría dilatarse hasta tres meses, si es que es un tema complejo”. Ello, pues cualquier impugnación deberá ser resuelta en última instancia por el pleno del JNE. “Realmente los tiempos son bien apretados”, remarca Tello.

Entre los grupos que están buscando su inscripción están Perú Firme, del excongresista Daniel Salaverry, quien planteó rebautizar con ese nombre al partido Restauración Nacional, pero tras disputas internas se alejó de la agrupación de Humberto Lay. Otro grupo que se ha anunciado es Buen Gobierno, impulsado por el exministro de Defensa Jorge Nieto.

También está Nuevo Perú, la agrupación que postuló este año en alianza con Juntos por el Perú y que lidera Verónika Mendoza (la excandidata presidencial que postuló en el 2016 con el Frente Amplio). Según conoció El Comercio, Nuevo Perú tan solo ha conseguido un aproximado de 500 afiliados hasta el momento. “Por la depuración que hay, pese a no ser tan rigurosa como antes, se calcula que debemos presentar por lo menos a 35.000 afiliados”, explicó una fuente de la agrupación izquierdista. “Se cree que el nuevo Congreso puede cambiar la norma electoral respecto a los plazos para la inscripción”, añade.

—Complicada adecuación—

Actualmente, la cifra de 24 partidos en el Perú es la más alta en comparación con los otros países de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, el panorama no es alentador para los grupos que ya cuentan con inscripción: la nueva norma electoral establece que estos también deberán adecuarse a las nuevas reglas, como la de los 24.800 afiliados como mínimo.

De las 24 agrupaciones con inscripción electoral, 14 registran un número inferior de afiliados, según el padrón publicado en el portal estadístico del JNE. Es decir, más del 60% de las tiendas políticas no pasarían el filtro y tienen hasta mediados de abril –la norma señala 90 días desde que se publicó el reglamento– para adecuarse y completar el número de afiliados que les falta.

Entre las que no alcanzan esa cifra se encuentran cuatro agrupaciones que tendrán representación en el nuevo Congreso 2020: Fuerza Popular (7.433), Partido Morado (8.434), Podemos (6.405) y el Frente Amplio (3.062).

“La norma es clara: todos los partidos políticos deben mantener 24.800 afiliados. Si no los tienen, podría ser suspendida su partida. Es complicada la situación”, explicó Tello.

¿Esto los dejaría fuera del proceso electoral del 2021? Tello indicó que ello no está estipulado de forma taxativa en la norma, pero que sí podría generar inconvenientes administrativos “serios”, como que no se pueda acreditar una nueva dirigencia, lo que podría traer como consecuencia que no puedan inscribirse en los comicios.

Alejandro Rospigliosi, especialista en temas electorales, remarca que “la suspensión sería temporal hasta que no se subsane el error”.

“¿Y cómo se puede subsanar? Completando el número de militantes. Si no lo hacen, no podrían postular en las elecciones”, acotó.

—Primarias abiertas y obligatorias—

Tello también apuntó que las normativas aprobadas en agosto del 2019 estipulan que las organizaciones deberán realizar las elecciones primarias abiertas y obligatorias. Se deberá convocar a 372 mil ciudadanos en todo el país (1,5% de ciudadanos hábiles) para elegir a los candidatos. Aquellos que no logren superar este filtro –incluso los recién conformados– no podrán participar en una elección general, y en consecuencia, perderán la inscripción.

“Si no logran tener ese volumen de participantes en su elección interna, no van a tener validez. Al no tenerla, no van a poder participar en las elecciones del 2021. Y como es obligatorio que todos los partidos participen, simplemente se les cancela la inscripción”, acotó Tello.