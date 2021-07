Conforme a los criterios de Saber más

Aún sigue abierta la posibilidad de que Perú Libre conforme una lista para la Mesa Directiva del próximo Congreso con Acción Popular, Podemos Perú y Somos Perú. Pero si bien el diálogo continúa, estas tres últimas agrupaciones coinciden en su oposición firme a una eventual Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, una de las propuestas bandeas del partido del lápiz.

Tal discusión, a juicio de Raúl Doroteo, vocero alterno de Acción Popular, se podría dar más adelante, mas no en la actualidad. “Definitivamente, lo de la Asamblea Constituyente no va. Les hemos dicho que eso no es prioridad. A partir del tercer año podemos ir madurándolo, elaborando comisiones e ir desarrollándolo en la medida en que va transcurriendo la recuperación del país, la economía, la pandemia. Prioridades, hay una agenda país”, indicó a El Comercio.

Enrique Wong, de Podemos Perú, afirmó que su partido está a favor de medidas que plantea Perú Libre respecto de la lucha contra la corrupción, así como mejoras en la salud y educación. Pero expresó el desacuerdo de su agrupación con la Asamblea Constituyente: “Lo vemos innecesario. La mayor parte de lo que ellos han prometido durante la campaña se pueden lograr a través de modificaciones de artículos constitucionales”.

En la misma línea se expresó José Jerí, vocero de Somos Perú: “Somos Perú no apoya la realización de una Asamblea Constituyente. Apostamos por una comisión ad hoc desde el Congreso que revise la Constitución y haga planteamientos de modificación. Una postura moderada y de consenso”.

La presidencia

Otro frente de discusión es la candidatura a la presidencia del Parlamento. Doroteo aseveró que Acción Popular no apoyará que Perú Libre encabece la lista, menos aún que lo haga Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, secretario general de la agrupación que ha llevado a Pedro Castillo a la presidencia de la República.

Como se sabe, Vladimir Cerrón, el hombre fuerte detrás de la campaña de Pedro Castillo y del partido, mantiene una investigación preliminar por lavado de activos y también ha sido vinculado al Caso Los Dinámicos del Centro. Esta, según la fiscalía, es una presunta organización criminal conformaba por funcionarios y dirigentes de Perú Libre, así como personas de confianza de Cerrón, dedicada a cobrar cupos a cambio de puestos de trabajo, favores y expedición de licencias de conducir a terceros desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín. Pero, además, la trama implicaría coordinaciones para la campaña de Perú Libre.

Doroteo sostuvo que tanto el asunto de la Asamblea Constituyente, como la oposición a que Perú Libre presida la Mesa Directiva, son dos condiciones y posiciones expresadas durante los diálogos.

“En el caso de la presidencia es inamovible. Nosotros hemos planteado que vamos a la presidencia y que ellos tienen que darnos su terna de quiénes van a acompañar esa futura Mesa Directiva”, comentó. En el bolo de Acción Popular, agregó, están María del Carmen Alva, como primera opción, e Ilich López.

Precisó que ello dependerá del acuerdo al que se llegue y que, una segunda alternativa, es que Acción Popular respalde otra lista que promueven Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular.

Un sector de Perú Libre plantea a Waldemar Cerrón (izquierda) como la carta del partido para la Mesa Directiva. Pero también hay otros nombres como Edgar Tello, Guido Bellido o Álex Flores. (Foto: Perú Libre)

Wong se expresó a favor de que AP encabece la lista, pues consideró que una presidencia de Perú Libre generaría más polarización. “Nosotros seguimos lo que creemos que es necesario para evitar polarizaciones. Porque si preside el congresista Cerrón, que puede tener todas las aptitudes, pero como ahora están los ánimos encrispados no es posible que polaricemos más. Entonces, buscamos la forma de que estas coordinaciones vayan por buen camino”, manifestó.

Según Wong, las posiciones de Podemos, Acción Popular y Somos Perú no entrampan el diálogo con Perú Libre, pues se le ha explicado a representantes de esta bancada que las primeras agrupaciones tienen experiencia legislativa y que es el Consejo Directivo el que aprueba la agenda de las sesiones de pleno del Parlamento y, entre otras funciones, aprueba los planes de trabajo y el cuadro de comisiones.

Por su parte, Jerí dijo que Somos Perú está de acuerdo con que Perú Libre presida la mesa, como se suele dar al inicio de distintos gobiernos. Juntos por el Perú y el Partido Morado también respaldarían esta opción.

En Podemos, en el bolo para la lista por la Mesa Directiva están el propio Wong y José Luna Gálvez, líder del partido. En Somos Perú, Jerí y Hitler Saavedra Castenorque.

PL ratifica interés

Respecto de las citadas posturas desde Acción Popular, Podemos y Somos Perú, Jaime Quito, vocero alterno de Perú Libre, señaló que prefiere conversar con los involucrados.

“Hemos planteado a todos con los que hemos conversado nuestra posición e interés de presidir la Mesa Directiva”, refirió, aunque acotó que “todo está en conversación”. “La asamblea constituyente es una propuesta que se ha venido planteando desde la campaña. Y son procedimientos y mecanismos que se irán desarrollando y resolviendo. En realidad, son mecanismos que tenemos que ir trabajando. Pero hay que esclarecer que en el país se tienen que dar cambios”, añadió.

Para este miércoles se prevé seguir con las reuniones. El martes, el electo presidente Pedro Castillo se reunió con miembros de la bancada de Perú Libre.

En tanto, la bancada de Avanza País emitió un comunicado en el que expresó que no apoyará una forma de gobierno que busque estar por encima de la Constitución o vulnere principios como la defensa del estado de derecho, la institucionalidad, el equilibrio e independencia de poderes.

“Invocamos a las fuerzas políticas elegidas para el período 2021-2016 a formar una ‘Coalición por la Gobernabilidad Democrática’, con el objetivo de elegir una Mesa Directiva que defienda el equilibrio de poderes y los fueros legislativos. Esta coalición también tendrá la tarea de impedir que se realice una Asamblea Constituyente, que solo busca perpetuar en el poder a un grupo ligado a ideologías marxistas y leninistas, tal como enseñan las lecciones de luchas democráticas pasadas”, se indicó en el pronunciamiento.

Los tiempos, sin embargo, avanzan. Los nuevos congresistas jurarán a sus cargos este viernes 23 y la elección de la Mesa Directiva será el lunes 26. Un día antes, el domingo 25, vence el plazo para que las bancadas parlamentarias presenten las listas de candidatos, según explicó Jaime Quito, presidente de la Junta Preparatoria del Parlamento. El diálogo está contra el reloj.