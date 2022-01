El excandidato presidencial y excongresista Daniel Salaverry visitó el despacho del presidente Pedro Castillo la mañana del sábado 8 de enero y permaneció ahí por poco más de hora y media.

Según el registro oficial de visitas del Ejecutivo, Salaverry llegó a Palacio de Gobierno a las 9:15 a.m. para visitar a título personal al mandatario y se retiró a las 10:55 a.m.

Esto ocurrió luego que se presentara el canciller Óscar Maúrtua en la casa de Gobierno entre las 8:55 y las 9:19 a.m., y en paralelo a una visita que hizo el ministro de Educación, Rosendo Serna, entre las 9:05 a.m. y las 11:46 a.m.

Daniel Salaverry acudió a Palacio de Gobierno la mañana del sábado 8 de enero.

Estas visitas se concretaron a pesar de que, según la agenda oficial que compartió la secretaría de prensa del despacho de Pedro Castillo, se había separado una reunión por segundo día consecutivo con representantes y congresistas del partido oficialista Perú Libre.

El viernes se concretó la primera reunión con miembros de Perú Libre, encabezada por el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, y el congresista y portavoz de la bancada Waldemar Cerrón.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió este viernes con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y congresistas del partido oficialista en Palacio de Gobierno. (Video: Canal N)