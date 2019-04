PPK: ¿quiénes son la secretaria y el chofer para quienes también se pide detención?

La resolución judicial del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordena detención preliminar no solo para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. La medida incluye a su secretaria Gloria Jesús Kisic Wagner y a su chofer José Luis Bernaola Ñufflo, ambos personas de confianza y piezas claves en las transferencias de dinero del ex mandatario peruano.

Kisic y Bernaola no son personajes desconocidos. Los informes de comisiones investigadoras en el Congreso ya habían arrojado luces sobre su participación en el círculo de finanzas de Kuczynski.



►PPK: casa de ex presidente es resguardada por amplio equipo de la PNP

►PPK sobre detención preliminar en su contra: "Me parece ridículo"

-Cuenta clave-

El informe del grupo investigador que presidió el ex legislador Juan Pari detalló la existencia de 71 transferencias bancarias ejecutadas desde 13 bancos de Nueva York y realizadas por 23 empresas. Todos esos envíos, que suman casi dos millones de dólares, terminaron en la cuenta 193-1014533-1-17 del BCP, que estaba a nombre de ambos, de PPK y de Gloria Jesús. Una de esas transferencias son los US$380.000 de Westfield, por la que Kuczynski casi termina vacado.



La resolución judicial detalla que desde dicha cuenta también se realizaron, entre el 2005 y 2016, un total de 1070 operaciones por US$ 528 mil a dos cuentas del chofer José Luis Bernaola; y 124 operaciones por US$ 77 mil a la cuenta personal de la propia Kisic.



“Se realizaron actos de lavado en su modalidad de transferencia, existiendo personas que se han visto beneficiadas con este fondo ilícito producto de estas asesorías financieras realizadas a las concesionarias del Constructor Norberto Odebrecht, montos que se han transferido de la cuenta 193-1014533-1-17, de titularidad correspondiente a Kuczynski Godard y Kisic Wagner”, señala la resolución.

Kisic también figura como gerenta y propietaria del 0,01% de Dorado Asset Managment Company, la versión peruana de un fondo de inversiones que fundó Kuczynski en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. PPK tiene el restante 99,9% de las acciones.



En la resolución que ordena su detención preliminar se le imputa a Kisic -en calidad de autora- la comisión del delito de lavado de activos en modalidad de “actos de conversión, transferencia y ocultamiento”. “[Kisic] habría utilizado el sistema financiero e inmobiliario por intermedio de la empresa Westfield Capital Ltd., para canalizar fondos ilícitos obtenidos por la realización de asesorías financieras a las concesionarias Trasvase Olmos e IIRSA Sur (tramos 2 y 3), para lo cual habría realizado y conocido las transferencias descritas”, especifica el documento.



Además de las transferencias, la resolución señala que desde la cuenta bancaria de copropiedad PPK-Kisic -193-1014533-1-17 del BCP- se giraron los cuatro cheques con los que se adquirió el domicilio donde actualmente reside PPK, en la Calla Choquehuanca en San Isidro.



Según registros públicos, PPK adquirió el inmueble de de Choquehuanca 967 en el 2002 por US$695.000. Sin embargo, cuatro años después lo vendió a la entonces empresa Dorado Asset -donde Kisic es gerenta- por el mismo precio. Dorado Asset también adquirió en el 2005 la casa de campo de Cieneguilla.



Pero la relación de Kisic con Kuczynski también se conoce más allá de las transferencias bancarias. El hermano de Gloria, Jorge Kisic, fue nombrado ministro de Defensa en el último periodo del mandato presidencia de Kuczynski. La hija de Gloria, Verónica Morales Kisic, fue parte de la Business Administration de The Rohatyn Group (TRG) entre 2016 y 2017, según reveló el periodista Marco Sifuentes en una columna publicada en este Diario. PPK fue socio, desde el 2007, de esta administradora.

Gloria Kisis Wagner también trabajó para PPK en el despacho ministerial de Energía y Minas entre 1980 y 1982. [Foto: Paco Sanseviero] archivo

-Cheques sin explicación-

En el 2018 se revelaron las transferencia de Kuczynski a su chofer en dos de sus cuentas por US$ 457,789 y US$ 144,782. A través de un comunicado, PPK indicó que las transferencias corresponden a una serie de gastos y salarios desde el año 2005 hasta 2016. “La primera (transferencia) corresponde a la remuneraciones y horas extras. Y la segunda (transferencia) es por el mantenimiento de los autos, gasolina, entre otros gastos que realizaba el señor Bernaola”.



“Los dineros maculados en su mayoría no son dispuestos con inmediatez en el flujo económico, sino que muchas de las disponibilidades de estos montos dinerarios se realizan pasados los años como en el caso concreto, estos fondos ilícitos provenientes de asesorías financieras ya indicadas se transfirieron a la persona José Luis Bernaola Ñufflo”, dice la resolución.

Bernaola Ñufflo no acudió a la citación fiscal para sustentar los montos transferidos, además de cuatro cheques de gerencia del 2011 detectados en la investigación. Los cuatro cheques suman un total de más de US$ 100 mil.



A Bernaola se le imputa -en calidad de autor- la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de transferencia. “Toda vez que ha adquirido dineros maculados producto de asesorías financieras brindadas por Westfield Capital Ltd, en un aproximado de US$ 115,000 lo correspondiente a 4 cheques durante el año 2011”, apunta la resolución.



Tanto en el caso de Bernaola como Kisic, la resolución judicial señalan que no cuentan con arraigo domiciliario ni laboral.