Lunes 4 de noviembre en el programa “N Portada”, de Canal N

“En estos años que yo estoy participando en política es la segunda vez que yo lidero la lista [de postulantes al Congreso] y soy hasta ahora la única mujer, lo que demuestra que el fujimorismo más allá de cuotas [y] paridades… nuestras listas usualmente han tenido a las mujeres en los lugares más preponderantes”.



Esta afirmación es imprecisa

La actual lista de candidatos de Fuerza Popular al Congreso de la República tiene a 16 mujeres y 16 hombres, a falta de definir cuatro números para invitados. Sin embargo, a pesar de esta aparente paridad, no existe alternancia. Por ejemplo, dentro de los 10 primeros lugares, solo hay dos mujeres: Chávez Cossio (N°1) y Valeria Valer Collado (N°3).

El excandidato a la alcaldía de Lima Diethell Columbus va en la segunda posición. Y desde el N°4 hasta el N°10, todos los postulantes continúan siendo hombres.

Al cierre de la lista, entre los puestos 30 y 36, hay cinco mujeres, a falta de definir los números 31 y 35.

Es decir, solamente dos de 16 mujeres que integran la fórmula del fujimorismo para las elecciones de enero tienen un lugar preponderante en la lista.

El Comercio se comunicó con la expresidenta del Congreso, pero esta se excusó de brindar declaraciones.

Martes 5 de noviembre en “Primero a las 12”, de Canal N

“[La investigación por el Caso Andahuasi] es un tema cerrado, a mí me investigó no solo el Congreso de la República, sino también el Ministerio Público, el propio fiscal de la Nación, no encontró ningún tipo de responsabilidad. Fue un error político, evidentemente, pero no hubo ningún tipo de responsabilidad ni judicial ni penal y quedó archivado”.



Esta afirmación es verdadera

A fines de febrero de 2014, el entonces fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, archivó definitivamente la investigación preliminar que se le seguía a Chehade por presuntamente haber ejercido presión en altos mandos de la Policía Nacional para que ejecute una orden de desalojo en la azucarera Andahuasi.

El documento fiscal sostuvo que no surgió ningún nuevo elemento de prueba, además de lo que ya se conocía y que fue evaluado durante la acusación constitucional que se hizo al exparlamentario en el Congreso, donde se concluyó que no había indicios de que el ex segundo vicepresidente de la República haya querido corromper a altos oficiales de la PNP.

En la resolución también se dispuso desestimar el pedido de una serie de diligencias hecho por la procuraduría anticorrupción. Peláez no tomó en cuenta la condena firme de cuatro años de cárcel que Miguel Chehade, hermano del ahora postulante de APP al Parlamento, recibió por los mismos hechos.

Omar Chehade participó junto a su hermano en la reunión del restaurante Brujas de Cachiche, en el que se presionó a altos mandos policiales para intervenir en Andahuasi.

3. Edgar Alarcón, candidato por UPP al Congreso

Martes 5 de noviembre en declaraciones a Canal N

“El que me ha invitado a formar parte de sus filas es el mayor Antauro Humala, yo no soy de UPP, no soy político y Antauro me convocó como técnico, conoce mi trayectoria como contralor que he luchado frontalmente contra la corrupción…”.



Esta afirmación es imprecisa

Aunque Alarcón afirma que, desde la Contraloría, luchó “frontalmente contra la corrupción”, él fue destituido del cargo de contralor por el Parlamento, con una votación unánime, en medio de fuertes cuestionamientos a su transparencia como funcionario público.

Entre las “cuatro faltas graves” que le imputó el Congreso están la compraventa de autos (habría trasgredido el artículo 28 de la Ley 27785), pagos irregulares a una trabajadora de la contraloría (violó el numeral 2 del artículo 8 del Código de Ética de la Función Pública), presión al auditor Walter Grados (faltó al artículo 11 del mismo código) y por realizar operación comerciales con proveedores de la contraloría (vulneró artículo 8 de dicho código).

Y desde julio último, Alarcón afronta una investigación preparatoria por parte de la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito debido a que se le ha detectado un desbalance patrimonial de S/2.8 millones.

Este Diario intentó comunicarse con el excontralor, pero este no respondió a nuestras llamadas.