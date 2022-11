Los legisladores de la bancada de Perú Libre dieron este lunes una conferencia de prensa para expresar su solidaridad con el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, quien afronta un pedido de prisión preventiva por 36 meses.

El vocero del grupo parlamentario, Flavio Cruz Mamani, exhortó a las autoridades judiciales a que actúen de manera “objetiva” y calificó el pedido de prisión preventiva como “desproporcionado”.

“En el caso de Cerrón, no hay indicio alguno que lo lleve a plantear esto al fiscal. No es la primera vez que es investigado, pero nunca ha evadido a la justicia, siempre ha dado la cara, es el mayor interesado en que se aclare pero la investigación debe ser prolija. Si eso no se cumple cuando un fiscal pide restringir la libertad es desproporcionado”, aseveró.

El congresista Flavio Cruz Mamani expresó su solidaridad y la de la bancada de Perú Libre con el secretario general de ese partido, Vladimir Cerrón | Foto: César Campos / @photo.gec

“Esto lo invocamos porque es lo que corresponde. Expresamos nuestra solidaridad con Vladimir Cerrón y exhortamos a que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen de manera objetiva, anteponiendo el respeto al debido proceso como garantías mínimas”, añadió.

Juez evalúa pedido de prisión este lunes

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional -a cargo del juez John Pillaca- evalúa este lunes, desde las 3 de la tarde, el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva para Vladimir Cerrón, quien es investigado como presunto líder de una organización criminal que habría ingresado dinero ilícito al partido Perú Libre.

El fiscal provincial de lavado de activos, Richard Rojas Gómez, solicitó dicha medida contra el exgobernador regional de Junín por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

En el mismo expediente, el Ministerio Público dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Vladimir y Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Richard Rojas García, Arturo Cárdenas, Marina Vásquez López, Eduardo Reyes Salguerán, Waldys Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra, Francisco Muedas Santana y Bertha Rojas López (madre de los hermanos Cerrón).