Hay televisiones que se lanzaron antes de la revolución de los canales de streaming y que no tienen la tecnología para descargar Netflix, Disney Plus o Amazon Prime. Pero eso tiene solución. El Android TV Box es un pequeño dispositivo que convierte un televisor que no es Smart TV, como como aquellos de la primera década de los 2000, en un Smart TV. Es fácil de usar y no ocupa mucho espacio. Si andas buscando uno, en este artículo encontrarás información necesaria para realizar la mejor compra.

¿Qué es un Android TV Box?

Es un pequeño decodificador, de un tamaño muy similar al Apple TV, que ejecuta el sistema operativo Android de Google. Para poder usarlo, tu televisor necesita un puerto HDMI para conectarlo con el Android TV Box. Una vez hecho esto, tu viejo televisor tendrá las funciones de un Smart TV, podrás disfrutar de la televisión digital y acceder al contenido de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Youtube, Hulu Plus, Spotify, Pandora Radio, entre otros.

¿Cómo funciona?

El Android TV Box utiliza la conexión a Internet de banda ancha de tu casa para darle acceso a canales de streaming. Se conecta de forma inalámbrica a tu router y se maneja con control remoto, smartphone o tablet a través de aplicaciones como Kodi (antes XBMC). En algunos modelos también puedes jugar videojuegos. Otra ventaja del Android TV Box es que permite descargar las aplicaciones propias de un Smart TV y utilizarlas en tu televisor.

¿Qué canales puedo ver con Android TV Box?

Como ya mencionamos, si tienes un Android TV Box puedes acceder al contenido que verías en un Smart TV moderno, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Youtube, Spotify y otros más. También puedes acceder a canales de televisión en directo si tienes un sintonizador y una antena compatibles conectados a su caja Android.

Xiaomi Mi Box S es una de las mejores opciones disponibles para el mercado peruano.

¿Cuál es el mejor Android TV Box?

No existe un Android TV Box que sea en todos los casos superior a los demás. El mejor es aquel que se ajusta a tus necesidades y a tu presupuesto. Hay muchos modelos en el mercado y para elegir uno debes tomar en cuenta la velocidad del procesador, la interfaz (debe ser intuitiva), el tamaño de la memoria, la capacidad de almacenamiento, el sistema operativo y las opciones de conectividad.

¿Quiénes son las principales marcas fabricantes de estos accesorios?

Algunos de los principales fabricantes de Android TV Boxes son Skystream, Minix, Nvidia, Xiaomi y Matricom. Aquí te presentamos una selección de modelos que se ajustan a distintas necesidades:

- Skystream tiene el modelo Skystream Two, que es una de las cajas Android más populares del mercado. Es una gran opción para quienes buscan una solución “todo en uno”, ya que viene con un sintonizador de televisión y una antena incorporados.

- Minix fabrica el Neo U9, que es una gran alternativa para quienes quieren un dispositivo potente que también puede utilizarse como un mini ordenador. Viene con un procesador de cuatro núcleos, lo que la convierte en uno de las Android TV Box más rápidas de la actualidad.

- Nvidia posee el modelo Shield Android TV, que es perfecto para los gamers, ya que viene con un potente procesador Tegra X y una tarjeta gráfica GeForce GTX.

- Xiaomi MI TV Stick tiene el Mi Box S, que es una gran opción para los que buscan un modelo económico.

- Matricom tiene el G-Box Q, que es una alternativa popular para aquellos que quieren un reproductor multimedia y una consola de videojuegos. Viene con un potente procesador Amlogic S905 y soporta una resolución de 1080p.

¿Qué dicen las reseñas?

“Excelente compra”, dijo Miguel Dominguez, quien comentó la compra de un Dynalink Android TV Box en la página de Amazon. “Muy sencilla su configuración y manejo”.

Nicole H también fue muy entusiasta y aseguró que la instalación de su Android TV Box, marca C Cosycost, resultó sencilla. “Gran calidad, transmisión rápida. ¡No he tenido ningún problema hasta ahora! Muy fácil de configurar y empezar. Me encanta el mando a distancia estilo teclado para esta caja. Tenía mi Kodi y NitroTV, Prime Video y aplicaciones de música, todo configurado y funcionando en poco tiempo. Fue capaz de conectar un disco duro externo de 4 TB a través de un puerto USB y ahora tiene mucho espacio para lo que necesito”.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta un Android TV Box?

Los precios oscilan entre USD 180 y USD 380. Algunos modelos vienen con un mes gratis de Netflix. El precio varía dependiendo del tipo de dispositivo elegido, del rendimiento y del modelo.

¿Es legal?

Sí, el Android TV Box es legal. No hay ninguna normativa que prohíba la transmisión de contenidos desde Internet a tu televisor.

¿Qué necesito para empezar?

Además del Android TV Box, necesitarás un televisor compatible con HDMI y una banda ancha de Internet. También se recomienda un router inalámbrico.

Shield Android TV de Nvidia es una buena opción gamers.

¿Cómo lo configuro en mis televisores?

La mayoría de los Android TV Box vienen con un sencillo manual de instrucciones que te guiará en el proceso de configuración. En general, tendrás que conectar el Android Box TV a su televisor a través de HDMI y a su vez a un dispositivo de conexión a Internet a través de un cable o de Wi-Fi. Algunos modelos pueden requerir pasos adicionales, como la conexión de un sintonizador USB o una antena. En ningún caso se trata de una tarea complicada o especialmente sofisticada. Nada de qué preocuparse.

¿Necesitaré una suscripción?

No, no hay cuotas mensuales por utilizar un Android TV Box. Sin embargo, es posible que tengas que pagar una suscripción a algunos de los canales de streaming, como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime. También puedes acceder a contenidos gratuitos de muchas fuentes, como YouTube y Pandora Radio.

¿Cuál es la mejor TV BOX 2021 para Perú?

Cómo ya dijimos, eso dependerá mucho de tus necesidades y presupuesto, pero luego de evaluar distintos Android TV Box disponibles en el mercado nuestro equipo considera que una muy buen opción es el Xiaomi Mi Box S. Viene con un potente procesador Amlogic S905, un soporta una resolución de 1080p y tiene un precio asequible, en comparación con otros dispositivos similares.

¿Cuenta con voz Google Assistant?

Sí, muchos Android TV Box vienen con el asistente de voz de Google incorporado. Esta función te permite controlarlo con tu voz. Puedes utilizarlo para buscar contenidos, reproducir música y mucho más.