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El opositor y exdiputado regional Lester Toledo camina a su llegada a Venezuela, tras 10 años de "exilio forzoso" al ser acusado del delito de terrorismo. (EFE/ Miguel Gutiérrez).
El opositor y exdiputado regional Lester Toledo camina a su llegada a Venezuela, tras 10 años de "exilio forzoso" al ser acusado del delito de terrorismo. (EFE/ Miguel Gutiérrez).
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

El opositor y exdiputado regional Lester Toledo llegó este jueves a Venezuela tras 10 años de “exilio forzoso” al ser acusado del delito de terrorismo, con el objetivo de presentarse ante los tribunales en Caracas para recibir una respuesta a su solicitud de amnistía.

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