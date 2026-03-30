En un sector tan competitivo como el financiero, ¿qué hace que un banco destaque como el lugar ideal para crecer? Para Enrique Medina, gerente general Adjunto de Talento y Cultura de BBVA en Perú, la respuesta no es un secreto, sino una estrategia cimentada en tres pilares: desarrollo profesional, visión global y bienestar integral. Esta propuesta ha convertido al banco en un imán de talento que, solo el año pasado, recibió más de 20,000 currículums para su programa de prácticas universitarias.

Ecosistema de crecimiento

El desarrollo en BBVA en Perú no es una promesa a futuro, sino una realidad medible. Durante el 2025, 16 % de los colaboradores fueron promovidos, lo que significa que casi uno de cada seis profesionales dio un salto en su carrera dentro de la organización. Según Medina, la clave reside en un modelo que rompe con los silos tradicionales. “En el banco nos movemos transversalmente y eso te abre la mente para ver las cosas desde una visión distinta”.

Esta movilidad no solo es vertical, sino también funcional. El propio Enrique es testimonio de esta flexibilidad. Con una formación como actuario en su país natal, México, y una maestría en Ingeniería Económica y Financiera, ha transitado por áreas tan diversas como banca para empresas, banca comercial, finanzas y transformación antes de liderar Talento y Cultura. “El banco ve el desarrollo de las personas y cómo puede potenciarse en diferentes áreas y aportar”, señala, subrayando que el perfil académico no limita el destino profesional.

Asimismo, el banco apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial para potenciar a sus equipos. En 2025, fortaleció su colaboración con Google Cloud dotando de Gemini Pro para todos los colaboradores y, tras el acuerdo del Grupo BBVA con OpenAI en 2024, hoy el 100 % también cuenta con licencias de ChatGPT Enterprise para su trabajo diario.

En BBVA crecer no responde a una ruta única ni a una estructura rígida, sino a una lógica más abierta: la de un talento que se mueve, se transforma y encuentra nuevas posibilidades dentro de la organización. (Foto: BBVA)

Potencia de ser global

Formar parte de BBVA implica que el mundo se convierta en una oficina potencial, gracias a una presencia sólida en más de 25 países. Esta visión global es uno de los atributos más valorados por los candidatos, quienes ven en la herramienta Mobility una puerta abierta a vacantes en cualquier geografía donde el grupo opera, desde México hasta Turquía. Como bien comenta Enrique, “el atractivo que tenemos con el talento en el Perú es porque somos una empresa global”.

Esta promesa de globalidad se traduce en cifras reales. Actualmente, 45 peruanos han cruzado fronteras para trabajar en sedes internacionales del banco tras ganar procesos internos de selección. A esto se suma el Programa de Desarrollo Internacional, que permite a 40 colaboradores cada año vivir pasantías de hasta tres meses en el extranjero para intercambiar mejores prácticas.

Formar parte de BBVA implica que el mundo se convierta en una oficina potencial, gracias a una presencia sólida en más de 25 países. (Foto: BBVA)

Cultura de cercanía

BBVA ha redefinido el concepto de bienestar, integrándolo de forma tangible en la rutina diaria con espacios y servicios que simplifican la vida de sus colaboradores, desde gimnasio, spa y peluquería hasta lavandería, así como una tienda de artículos promocionales y regalos dentro de su sede central, y próximamente nuevos espacios. Aun así, el bienestar más profundo no está en lo visible, sino en una cultura que apuesta por la cercanía, la confianza y la eliminación de barreras físicas.

“Nadie tiene oficinas. Yo tampoco. Tengo un escritorio idéntico al de cualquier otro colaborador”, explica Enrique. Esta estructura horizontal no solo acorta distancias, sino también agiliza decisiones y fomenta conversaciones más honestas. Para el banco, un manager exitoso no se define únicamente por sus resultados, sino también por su capacidad de vivir los valores y cuidar activamente de su equipo.

En BBVA crecer no responde a una ruta única ni a una estructura rígida, sino a una lógica más abierta: la de un talento que se mueve, se transforma y encuentra nuevas posibilidades dentro de la organización. En esa combinación de desarrollo real, alcance global y cercanía cotidiana, el banco construye algo más que una propuesta laboral: un entorno donde avanzar depende, sobre todo, de hasta dónde quiera llegar cada colaborador, y en en donde se respiran los valores todos los días: Pensamos en grande, Trabajamos como un solo equipo y El cliente es primero.

¿Te interesa ser parte de un entorno donde el crecimiento es constante y las oportunidades no tienen fronteras? Conoce más sobre BBVA en Perú y sus oportunidades profesionales, y síguelos en LinkedIn para estar al tanto de sus convocatorias: https://www.linkedin.com/company/bbva-peru/

Indicadores potentes de BBVA en Perú.

Publirreportaje