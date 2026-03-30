Resumen

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Enrique Medina, gerente general Adjunto de Talento y Cultura de BBVA en Perú. (Foto: BBVA)
Enrique Medina, gerente general Adjunto de Talento y Cultura de BBVA en Perú. (Foto: BBVA)
Por Content LAB

En un sector tan competitivo como el financiero, ¿qué hace que un banco destaque como el lugar ideal para crecer? Para Enrique Medina, gerente general Adjunto de Talento y Cultura de BBVA en Perú, la respuesta no es un secreto, sino una estrategia cimentada en tres pilares: desarrollo profesional, visión global y bienestar integral. Esta propuesta ha convertido al banco en un imán de talento que, solo el año pasado, recibió más de 20,000 currículums para su programa de prácticas universitarias.