BMW celebra 26 años de liderazgo en el mercado automotriz premium

Mantenerse en la cima de un segmento altamente competitivo exige más que un buen portafolio de productos. En el mercado de vehículos premium, donde tecnología, innovación y experiencia son atributos que marcan la diferencia, el liderazgo se construye con visión a largo plazo, coherencia estratégica y una lectura precisa del consumidor.

En ese contexto, BMW ha alcanzado un importante hito en la industria automotriz, celebrando sus 26 años de liderazgo en el segmento premium.

Este logro no responde a una coyuntura puntual, sino a una forma de entender el negocio. Así lo explica Antonio Rivera, Gerente General de BMW Group Perú, al señalar que el liderazgo de la marca “no responde a una sola decisión, sino a una forma consistente de pensar el negocio en el largo plazo”, con una estrategia clara, un portafolio alineado al mercado local y un foco permanente en la experiencia del cliente. A ello se suma el respaldo del grupo Inchcape, que ha permitido a la operación local atravesar distintos ciclos económicos sin perder rumbo ni estándares.

CONSISTENCIA Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

El mercado automotriz peruano ha cambiado de forma significativa en las últimas décadas. Ajustes regulatorios, transformaciones en el perfil del consumidor y escenarios desafiantes han exigido a las marcas una capacidad constante de adaptación. En el caso de BMW, esa evolución se ha dado sin perder la esencia que define a la marca.

“Hemos sabido adaptarnos a distintos hitos del mercado, desde cambios regulatorios como el Impuesto Selectivo al Consumo hasta la transformación del consumidor tras la pandemia”, explica Rivera. Esa flexibilidad, combinada con consistencia estratégica, ha sido clave para mantener la relevancia de la marca en un entorno cada vez más competitivo.

Los resultados acompañan ese enfoque. Al cierre de 2025, BMW comercializó más de 1.100 unidades en el Perú y alcanzó una participación de mercado del 29,6% en el segmento premium, consolidando una trayectoria de casi tres décadas de liderazgo. Este desempeño permitió lograr la mayor distancia frente al segundo competidor en los últimos ocho años y alcanzar los niveles de rentabilidad más altos en la historia de la marca en el país.

EXPERIENCIA COMO EJE DEL LIDERAZGO

Más allá del producto, uno de los pilares que explica este posicionamiento es la experiencia integral que vive el cliente. Desde el primer contacto en el concesionario hasta el servicio postventa, BMW ha puesto el foco en construir relaciones de largo plazo basadas en confianza, respaldo y calidad. “Invertimos de forma constante en infraestructura, personas y procesos porque entendemos que el cliente premium no solo compra un auto, sino confianza y una relación de largo plazo”, señala Rivera.

Alejandro Peña, gerente comercial de BMW Perú, coincide en que el liderazgo se construye con disciplina y conocimiento profundo del cliente. “No se trata solo de vender más, sino de vender bien, con el mix correcto, pricing coherente y equipos que realmente entienden al cliente”, explica. Ese entendimiento ha permitido anticipar cambios en un consumidor cada vez más informado, digital y exigente, que valora tanto el producto como el respaldo de la marca.

Modelos como el BMW Serie 3, X3 y X5 han sido pilares de este crecimiento, junto con una gama amplia y tecnológica que responde a las preferencias del mercado local, especialmente en el segmento de SUVs. A ello se suma una red de concesionarios y una postventa de alto nivel, que transforman la experiencia de la marca en lealtad y sostienen el liderazgo en el tiempo.

De cara al futuro, la marca alemana apunta a seguir creciendo de forma responsable, alineada con la hoja de ruta global del Grupo BMW en electrificación, digitalización y sostenibilidad, sin perder su flexibilidad para adaptarse al contexto local. Un camino que explica por qué, tras 26 años consecutivos, BMW continúa marcando el estándar del segmento premium en el Perú. Conoce más sobre este recorrido, su portafolio y su propuesta en su web bmw.com.pe

Reportaje publicitario