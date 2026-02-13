Por

Desde hace más de cinco décadas, Dralon es el punto de partida del clúster textil peruano. Abastecemos a 43 hilanderías, más de 1,000 tejedores industriales y más de 46,000 artesanales, sosteniendo empleo, tradición y desarrollo productivo en todo el país.

SDF no solo produce fibra: mantiene viva una cadena que genera valor, exportaciones y trabajo formal para miles de familias peruanas.

Este compromiso se fortalece a través de SDE Energía, la primera planta de cogeneración del Perú, que abastece a más de 140,000 hogares.

Industria y energía unidas para impulsar competitividad, estabilidad y crecimiento sostenible para el país.

Sudamericana de Fibras: Un clúster que impacta en miles de familias peruanas
