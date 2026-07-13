Ver en nuestro celular el trayecto de un delivery o un taxi en camino a nuestro encuentro se ha convertido en parte de nuestro día a día.Llevar esa misma visibilidad a la atención de los servicios del hogar es un gran paso que se está dando para mejorar la atención a los usuarios.

Poder visualizar desde el teléfono la ruta exacta de la persona que realizará un servicio en nuestra casa transforma por completo la experiencia de espera.

Por eso, con el objetivo de ofrecer una atención cada vez más moderna y transparente, Claro sigue mejorando la experiencia de sus clientes. Recientemente, y como parte de este compromiso, Claro evoluciona la comunicación de sus visitas técnicas de Claro Hogar.

Seguimiento en tiempo real

Ahora podrás hacer el seguimiento en tiempo real vía WhatsApp de la llegada del técnico a cargo de las visitas técnicas para instalaciones de nuevos servicios, solicitudes de mantenimiento y migración de tecnología de los servicios Claro Hogar.

Antes, recibías por WhatsApp una confirmación de la fecha y un recordatorio el mismo día. Ahora, la atención da un salto hacia la digitalización: los clientes reciben un nuevo mensaje cuando el técnico está en camino, el cual incluye un enlace directo para seguir su recorrido.

De esta manera, puedes conocer su ubicación exacta y el tiempo estimado de llegada ¡directamente desde tu celular! Además, como información complementaria, el mensaje incluye el nombre y la fotografía de la persona asignada para realizar la visita.

En Claro escuchan a sus usuarios y entienden que brindar información precisa y en tiempo real sobre el estado de la visita técnica mejora significativamente el servicio de atención en el hogar.

La experiencia con la visita técnica ahora es más simple, transparente y conveniente, poniendo la información del trayecto directamente en las manos del cliente.

Los planes Claro Hogar se encuentran disponibles para clientes con DNI y RUC 10 con negocio, y están sujetos a evaluación crediticia, cobertura y facilidades técnicas. Descubre los planes ideales para tu hogar. Para más información sobre planes disponibles, tarifas, cobertura, restricciones y todos los beneficios de la fibra que te da MÁS, ingresa a claro.pe/hogar .

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